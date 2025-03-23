Укрзалізниця оперативно змінила процеси, поки триває відновлення онлайн-сервісів

23 березня 2025 10:36 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Укрзалізниця оперативно змінила процеси, поки триває відновлення онлайн-сервісів
Укрзалізниця оперативно змінила процеси, поки триває відновлення онлайн-сервісів
Пресслужба

Укрзалізниця оперативно змінила процеси, щоб поки триває відновлення онлайн-сервісів усі могли їхати та користуватися послугами компанії.

В УЗ оперативно перебудували процеси, щоб всі, кому терміново треба їхати, змогли придбати квитки та скористатися послугами залізниці. 

  1. Максимально посилили каси та даємо можливість начальникам поїздів оформлювати проїзд на борту в найбільш термінових випадках.
  2. Якщо ваш заздалегідь придбаний квиток не підвантажується у застосунку, перевірте пошту — там є PDF-дублікат.
  3. На час роботи над відновленнями онлайн-сервісів, ми тимчасово відкриваємо продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня. Ці квитки будуть доступні в усіх міжнародних касах вокзалів з 10:00 до моменту відновлення систем.

Для військовослужбовців Сил оборони України, які мають потребу в термінових поїздках і не можуть придбати квитки онлайн, доступні такі варіанти:

  • оформити квитки в усіх касах вокзалів по країні, зокрема пріоритетно в касах для військових;
  • або оформити проїзд безпосередньо на борту за допомогою начальника поїзда (всі отримали відповідні інструкції). 

– Для зв’язку з нами використовуйте сторінки Укрзалізниці у соціальних мережах. Про зміни повідомлятимемо додатково, слідкуйте за інформацією на офіційних ресурсах Укрзалізниці, – говорять у пресслужбі.

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