Заморозити час: чому жінки все частіше обирають кріоконсервацію яйцеклітин та ембріонів
Можливість стати мамою у 40 чи навіть 50 років вже давно не фантастика, а реальність, якою користуються тисячі жінок у світі.
Дослідження, опубліковане на платформі Oxford Academic, показує: у розвинених країнах майже кожна десята дитина з'являється на світ завдяки допоміжним репродуктивним технологіям.
В Україні одним із найбільш надійних медичних центрів у цій сфері є Інститут репродуктивної медицини ДАХНО, який вже 34 роки допомагає парам відчути радість батьківства. І саме завдяки відносно молодій, але вже добре вивченій методиці кріоконсервації тисячі пар змогли реалізувати мрію про дитину. Як зберегти шанс на вагітність і про що варто знати зараз? Про можливості, які є вже сьогодні розповідає лікар акушер-гінеколог, репродуктолог Андрій Сербин.
Яйцеклітина чи ембріон: яка різниця
Перш ніж говорити про процедуру, варто розібратися з термінами. Яйцеклітина — це статева клітина жінки, тоді як ембріон утворюється внаслідок злиття статевих клітин жінки та чоловіка. Різниця не лише біологічна, а й юридична: яйцеклітини належать виключно жінці, а ембріони належать обом партнерам.
До заморожування яйцеклітин найчастіше вдаються незаміжні жінки, які ще не готові до материнства, але хочуть зберегти цю можливість на майбутнє. А заморожування ембріонів обирають пари, які вже планують спільне життя і дітей.
Важливий момент: заморожені клітини та ембріони "застигають у часі" і завжди відповідатимуть тому віку жінки чи пари, у якому відбулося збереження. Саме це і дає шанс на народження здорової дитини навіть через десятки років.
У якому віці варто задуматися про кріоконсервацію
У Інституті репродуктивної медицини ДАХНО радять не зволікати і розглянути кріоконсервацію вже у 30 років, хоча зробити це можна і раніше. Загалом лікарі рекомендують встигнути до 35-річного віку, адже саме цей період вважається найбільш вдалим для отримання якісних яйцеклітин.
Як проходить кріоконсервація: основні етапи
Численні дослідження підтверджують: кріоконсервація не впливає на розвиток ембріона чи здоров'я майбутньої дитини. А оскільки ця методика належить до допоміжних репродуктивних технологій, вона повністю регулюється чинним законодавством. В підготовці до кріоконсервації можна виділити декілька основних етапів.
- На першому етапі обов'язкові обстеження: лабораторна діагностика та консультації спеціалістів. Це потрібна база, адже важливо виключити патології чи стани, які можуть ускладнити саму процедуру, настання вагітності або її виношування.
- На другому етапі відбувається сама процедура від стимуляції до отримання яйцеклітин, яка триває не більше двох тижнів.
- На третьому етапі вилучаються ооцити. Це інвазивна процедура, а отже, певні ризики ускладнень існують завжди. Проте сучасне обладнання, одноразові матеріали та високий професіоналізм лікарів клініки ДАХНО дозволяють звести ризик ускладнень до менш ніж 1%. Тож вилучення ооцитів сьогодні вважається безпечною процедурою для здоров'я жінки.
Репродуктивна медицина в Україні розвивається дуже швидко: вдосконалюються і методики, і обладнання. У клініці ДАХНО працюють на сучасному обладнанні від світових брендів, використовують якісні витратні матеріали та передову систему маркування й контролю. А лікарі клініки регулярно підвищують кваліфікацію у провідних світових клініках і лабораторіях.
Як підготувати організм до відкладеної вагітності
Лікар акушер-гінеколог, репродуктолог Андрій Сербин радить дотримуватись простих, але дієвих правил: режим праці та відпочинку, відмова від токсичних впливів, активний спосіб життя й регулярні профілактичні огляди у лікаря.
А безпосередньо під час підготовки до кріоконсервації чи вагітності варто додати вітаміни до раціону, уникати надмірних фізичних навантажень та екстремальних впливів на організм, а також тимчасово виключити статеві контакти. В усьому іншому жінка може жити звичним ритмом.
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