Заморозити час: чому жінки все частіше обирають кріоконсервацію яйцеклітин та ембріонів

Заморозити час: чому жінки все частіше обирають кріоконсервацію яйцеклітин та ембріонів

Можливість стати мамою у 40 чи навіть 50 років вже давно не фантастика, а реальність, якою користуються тисячі жінок у світі.

Дослідження, опубліковане на платформі Oxford Academic, показує: у розвинених країнах майже кожна десята дитина з'являється на світ завдяки допоміжним репродуктивним технологіям.

В Україні одним із найбільш надійних медичних центрів у цій сфері є Інститут репродуктивної медицини ДАХНО, який вже 34 роки допомагає парам відчути радість батьківства. І саме завдяки відносно молодій, але вже добре вивченій методиці кріоконсервації тисячі пар змогли реалізувати мрію про дитину. Як зберегти шанс на вагітність і про що варто знати зараз? Про можливості, які є вже сьогодні розповідає лікар акушер-гінеколог, репродуктолог Андрій Сербин.

Яйцеклітина чи ембріон: яка різниця

Перш ніж говорити про процедуру, варто розібратися з термінами. Яйцеклітина — це статева клітина жінки, тоді як ембріон утворюється внаслідок злиття статевих клітин жінки та чоловіка. Різниця не лише біологічна, а й юридична: яйцеклітини належать виключно жінці, а ембріони належать обом партнерам.

До заморожування яйцеклітин найчастіше вдаються незаміжні жінки, які ще не готові до материнства, але хочуть зберегти цю можливість на майбутнє. А заморожування ембріонів обирають пари, які вже планують спільне життя і дітей.

Важливий момент: заморожені клітини та ембріони "застигають у часі" і завжди відповідатимуть тому віку жінки чи пари, у якому відбулося збереження. Саме це і дає шанс на народження здорової дитини навіть через десятки років.

У якому віці варто задуматися про кріоконсервацію

У Інституті репродуктивної медицини ДАХНО радять не зволікати і розглянути кріоконсервацію вже у 30 років, хоча зробити це можна і раніше. Загалом лікарі рекомендують встигнути до 35-річного віку, адже саме цей період вважається найбільш вдалим для отримання якісних яйцеклітин.

Як проходить кріоконсервація: основні етапи

Численні дослідження підтверджують: кріоконсервація не впливає на розвиток ембріона чи здоров'я майбутньої дитини. А оскільки ця методика належить до допоміжних репродуктивних технологій, вона повністю регулюється чинним законодавством. В підготовці до кріоконсервації можна виділити декілька основних етапів.

На першому етапі обов'язкові обстеження: лабораторна діагностика та консультації спеціалістів. Це потрібна база, адже важливо виключити патології чи стани, які можуть ускладнити саму процедуру, настання вагітності або її виношування. На другому етапі відбувається сама процедура від стимуляції до отримання яйцеклітин, яка триває не більше двох тижнів. На третьому етапі вилучаються ооцити. Це інвазивна процедура, а отже, певні ризики ускладнень існують завжди. Проте сучасне обладнання, одноразові матеріали та високий професіоналізм лікарів клініки ДАХНО дозволяють звести ризик ускладнень до менш ніж 1%. Тож вилучення ооцитів сьогодні вважається безпечною процедурою для здоров'я жінки.

Репродуктивна медицина в Україні розвивається дуже швидко: вдосконалюються і методики, і обладнання. У клініці ДАХНО працюють на сучасному обладнанні від світових брендів, використовують якісні витратні матеріали та передову систему маркування й контролю. А лікарі клініки регулярно підвищують кваліфікацію у провідних світових клініках і лабораторіях.

Як підготувати організм до відкладеної вагітності

Лікар акушер-гінеколог, репродуктолог Андрій Сербин радить дотримуватись простих, але дієвих правил: режим праці та відпочинку, відмова від токсичних впливів, активний спосіб життя й регулярні профілактичні огляди у лікаря.

А безпосередньо під час підготовки до кріоконсервації чи вагітності варто додати вітаміни до раціону, уникати надмірних фізичних навантажень та екстремальних впливів на організм, а також тимчасово виключити статеві контакти. В усьому іншому жінка може жити звичним ритмом.

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