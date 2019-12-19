Магнитные бури 19 декабря 2019: чего ожидать украинцам

19 декабря 2019 10:30 Алла Лысак
Магнитные бури 19 декабря 2019: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Синоптики предупреждают в четверг о геомагнитных возмущениях малой силы, перерастут ли они в магнитные бури?

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Магнитосфера продолжает находиться в состоянии повышенной активности, однако возмущения в четверг не принесут людям дискомфорта и останутся незамеченными. 

Солнечная погода 19 декабря:           

  • Солнечный ветер – 344, 3 километра в секунду,    
  • Вероятность магнитных бурь – 5%;
  • Солнечные пятна отсутствуют.

Напомним, что во второй половине месяца ожидаются магнитные возмущения среднего уровня, они могут вызвать головную боль или неожиданное повышение артериального давления у людей, зависимых от метеорологических условий. Более подробно ознакомиться с прогнозом на декабрь вы сможете  здесь.

Отметим, что в дни магнитных бурь необходимо придерживаться здорового образа жизни, побольше гулять на свежем воздухе и не переедать. 

Напомним,

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