Магнитные бури 19 декабря 2019: чего ожидать украинцам

Синоптики предупреждают в четверг о геомагнитных возмущениях малой силы, перерастут ли они в магнитные бури?

Магнитосфера продолжает находиться в состоянии повышенной активности, однако возмущения в четверг не принесут людям дискомфорта и останутся незамеченными.

Солнечная погода 19 декабря:

Солнечный ветер – 344, 3 километра в секунду,

Вероятность магнитных бурь – 5%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Напомним, что во второй половине месяца ожидаются магнитные возмущения среднего уровня, они могут вызвать головную боль или неожиданное повышение артериального давления у людей, зависимых от метеорологических условий. Более подробно ознакомиться с прогнозом на декабрь вы сможете здесь.

Отметим, что в дни магнитных бурь необходимо придерживаться здорового образа жизни, побольше гулять на свежем воздухе и не переедать.

Напомним,