Магнитные бури 19 декабря 2019: чего ожидать украинцам
Синоптики предупреждают в четверг о геомагнитных возмущениях малой силы, перерастут ли они в магнитные бури?
Солнечная погода 19 декабря:
- Солнечный ветер – 344, 3 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним, что во второй половине месяца ожидаются магнитные возмущения среднего уровня, они могут вызвать головную боль или неожиданное повышение артериального давления у людей, зависимых от метеорологических условий. Более подробно ознакомиться с прогнозом на декабрь вы сможете здесь.
Отметим, что в дни магнитных бурь необходимо придерживаться здорового образа жизни, побольше гулять на свежем воздухе и не переедать.
Напомним,