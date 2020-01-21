Де краще дивитись АПЛ

У нинішньому сезоні англійської Прем'єр-ліги можна відзначити відразу цілий ряд молодих талантів, які вже демонструють чудову гру.

Звичайно, складно передбачити, як надалі складеться їх кар'єра, проте на нинішній момент нові зірки АПЛ вже встигли голосно заявити про себе. Більш того, сама Прем'єр Ліга як чемпіонат це, мабуть, найпопулярніший футбольний дивізіон, за яким стежать безліч любителів футболу, в тому числі, і в Україні. Отже, сьогодні спробуємо з'ясувати, де краще всього дивитися АПЛ, а також пройдемося по найбільш перспективним новачкам елітного дивізіону Туманного Альбіону. До речі кажучи, зробити ставку на матчі АПЛ або іншого футбольного чемпіонату ви можете при використанні промокоду 1XBET, втім, не забувайте про обережність і грайте завжди максимально обдумано.

Отже, українські шанувальники англійського футболу можуть стежити за матчами улюблених команд в рамках трансляцій ірландського телеканалу Setanta Sport. Більш того, показ здійснюється, в тому числі, і на російській і українській мовах, ну а власне стежити за трансляціями на платній основі можна за допомогою відеосервісів, таких як Megogo, Sweet.tv і так далі. Багатьом любителям англійського футболу в цьому сезоні особливо цікаво стежити за грою Челсі, в складі якого є цілий ряд вельми перспективних гравців, в тому числі і Теммі Абрахам, 22-річний нападник синiх. Гравець є вихованцем столичного клубу, і зараз отримав можливість проявити себе на по-справжньому дорослому рівні. Новий тренер синіх Френк Лемпард повністю довіряє талановитому учневі, а форвард у відповідь регулярно радує фанатів забитими голами. Взагалі, Челсі зумів витягти хорошу вигоду з трансферного бану, так як зараз клуб може повністю сконцентруватися на власних вихованцях, що і дає свої плоди. Зробити свій прогноз на матч улюбленої команди АПЛ ви можете на сайті букмекерської контори 1хставки.

У багатьох гравців виникають питання щодо того, які девайси можна використовувати для перегляду трансляцій АПЛ. По суті, будь-то обмежень тут немає і дивитися гру можна як на стаціонарних комп'ютерах або ноутбуках, так і на мобільних девайсах на кшталт смартфонів, планшетів, Android приставок, а також підходять і телевізори з вбудованим Smart TV. Зрозуміло, для комфортного перегляду обов'язковий швидкий інтернет і гарна якість сигналу. Найкраще підійде надійне з'єднання за допомогою кабеля, оскільки WI-FI далеко не завжди може забезпечити стабільний прийом.

Користувачам же з Росії доступний сервіс Okko.sport. Платна підписка на нього досить недешево і коштує близько 4-5 тисяч рублів, зате гравцям пропонуються не тільки трансляції всіх матчів, але також і можливий доступ до додаткових матеріалів, на зразок оглядів, експертних думок і так далі. Напевно багатьом в цьому сезоні особливо цікаво спостерігати за грою Лестера, який впевнено йде в зоні Ліги Чемпіонів і показує класну гру, мінімально втрачаючи очки і який виглядає непростим суперником навіть для топ клубів. При цьому, мало хто передбачав такий впевнений виступ лисиць до початку сезона. Ряд експертів вважали, що після продажу Гаррі Магуайра в Манчестер Юнайтед Лестер серйозно ослаб в оборонній лінії, проте на ділі все виявилося абсолютно не так. На сьогоднішній день в захисті Лестера чудово відпрацьовує турецький гравець Чаглар Сеюнджу, який з'явився в команді ще минулого літа. Незважаючи на деякі складності в першому сезоні, зараз турецький футболіст повністю розкрився в новій команді і остаточно став основним захисником Лестера. Цілком ймовірно, що незабаром і Сеюнджу піде на підвищення в більш іменитий клуб, втім і Лестер зараз показує відмінну гру у внутрішньому чемпіонаті.