Чехия – Украина: где смотреть футбольный матч

8 сентября 2021 12:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Чехия – Украина: где смотреть футбольный матч
Чехия – Украина: где смотреть футбольный матч
кадр из видео

В среду, 8 сентября, сборная Украины сыграет товарищеский поединок против сборной Чехии в городе Пльзень.

Перед этим матчем расположение сборной покинули Руслан Малиновский, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Андрей Пятов, Николай Матвиенко и Тарас Степаненко. Очевидно, что во время товарищеского поединка тренер сине-желтых даст шанс сыграть менее опытным футболистам.

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Вызовы в сборную на этот матч поучили Ефим Конопля и Владислав Кочергин.

Отметим, что в истории сборные Чехии и Украины встречались четыре раза, два поединка носили статус неофициальных, еще два состоялись в рамках Лиги наций.

Для нашей сборной статистика радостная, оба официальных матча завершились в пользу Украины.  

Начало сегодняшней встречи запланировано в 21:45, ее будут транслировать телеканалы Украина и Футбол-1.

Напомним,

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