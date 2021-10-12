Украина vs Босния и Герцеговина – где и когда смотреть матч онлайн

Украина vs Босния и Герцеговина – где и когда смотреть матч онлайн

Сегодня украинская сборная по футболу сыграет контрольный поединок с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на Чемпионат мира-2022.

Игра пройдет на стадионе во Львове, на Арене-Львов украинская команда еще не проигрывала.

Трансляция матча состоится на каналах Украина, Футбол-1 в 21:45.

Отметим, что Украина ныне находится на втором месте, подняться выше команда смогла после победы одного из прямых конкурентов в борьбе за второе место, сборной Финляндии (2:1). Босния и Герцоговина тоже одолела соперника в прошлом тупе, забив два года в ворота Казахстана.

Сегодняшний матч очень важен для Украины с точки зрения турнирных амбиций: даже ничья будет не самым лучшим результатом, нужна победа.

Напомним,