Украина vs Босния и Герцеговина – где и когда смотреть матч онлайн

12 октября 2021 14:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Украина vs Босния и Герцеговина – где и когда смотреть матч онлайн
Украина vs Босния и Герцеговина – где и когда смотреть матч онлайн
pixabay.com

Сегодня украинская сборная по футболу сыграет контрольный поединок с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на Чемпионат мира-2022.

Игра пройдет на стадионе во Львове, на Арене-Львов украинская команда еще не проигрывала. 

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Трансляция матча состоится на каналах Украина, Футбол-1 в 21:45. 

Отметим, что Украина ныне находится на втором месте, подняться выше команда смогла после победы одного из прямых конкурентов в борьбе за второе место, сборной Финляндии (2:1). Босния и Герцоговина тоже одолела соперника в прошлом тупе, забив два года в ворота Казахстана.

Сегодняшний матч очень важен для Украины с точки зрения турнирных амбиций: даже ничья будет не самым лучшим результатом, нужна победа. 

Напомним,

 

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