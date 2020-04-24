Магнитные бури 24 апреля 2020: чего ожидать украинцам

24 апреля 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 24 апреля 2020: чего ожидать украинцам

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 24 апреля?

В центре исследований космической погоды прогнозируют стабилизацию солнечной погоды в пятницу, 24 апреля. 

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Магнитные возмущения, которые беспокоили нас несколько дней подряд, наконец, почти сойдут на нет. Ситуация на протяжении всего дня будет спокойной, можете не переживать о магнитных бурях и возможном дискомфорте. 

Солнечная погода 24 апреля:                               

  • Вероятность магнитных бурь – 5%;       
  • Солнечные пятна отсутствуют.

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Предлагаем ознакомиться с предварительным прогнозом магнитных бурь на апрель, чтобы своевременно реагировать на изменения погоды и быть готовым к метеоударам.  

Напомним,

Материалы по теме

Лунный гороскоп на 24 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 24 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
24 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

24 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Ветер любви: смотреть 14 серию онлайн
Сериалы

Ветер любви: смотреть 14 серию онлайн

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства

Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Ветер любви: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)

Ветер любви: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK