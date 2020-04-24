Магнитные бури 24 апреля 2020: чего ожидать украинцам
24 апреля 2020 00:20
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 24 апреля?
В центре исследований космической погоды прогнозируют стабилизацию солнечной погоды в пятницу, 24 апреля.возмущения, которые беспокоили нас несколько дней подряд, наконец, почти сойдут на нет. Ситуация на протяжении всего дня будет спокойной, можете не переживать о магнитных бурях и возможном дискомфорте.
Солнечная погода 24 апреля:
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,