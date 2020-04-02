Магнитные бури в апреле 2020: чего ожидать украинцам

Синоптики предупреждают о мощной магнитной буре в апреле, также нас ожидают несколько незначительных возмущений.

Метеорологи уже подготовили прогноз геомагнитных возмущений в апреле.

Второй месяц весны принесет нам несколько слабых возмущений (1, 7, 20, 28, 29, и 30 апреля) и одну магнитную бурю (18 апреля). Примечательно, что геомагнитный удар планируется в субботу, когда христиане восточного обряда празднуют Пасху.

Некоторые люди, чувствительные к изменениям погоды, в дни бурь ощущают дискомфорт, он может проявляться головными болями, повышением давления.

Пристально следите за показателями своего здоровья и придерживайтесь рекомендаций медиков. Они, отметим, советуют в кризисные дни больше времени проводить на улице, отказаться от алкоголя, достаточно употреблять влаги и заменить кофе чаем.

Напомним,