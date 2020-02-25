Магнитные бури 25 февраля 2020: чего ожидать украинцам

Магнитные бури сегодня в Украине

Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 25 февраля?

Солнечная погода 25 февраля:

Солнечный ветер – 386, 3 километра в секунду,

Вероятность магнитных бурь – 2%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Во вторник магнитосфера не будет нас беспокоить. Синоптики уверены, что магнитные возмущения на протяжении всего дня будут незначительными и никак не повлияют на наше самочувствие украинцев.

Февраль был достаточно благоприятным с точки зрения геомагнитной обстановки, однако в марте ситуация может измениться. Если магнитные бури влияют на ваше самочувствие, подготовьтесь к возможной смене солнечной погоды.

Медики советуют больше гулять на свежем воздухе и достаточно спать.

Расписание магнитных бурь на февраль опубликовано здесь, ознакомьтесь.

Напомним,