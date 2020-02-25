Магнитные бури 25 февраля 2020: чего ожидать украинцам

25 февраля 2020 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури 25 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 25 февраля?

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Во вторник магнитосфера не будет нас беспокоить. Синоптики уверены, что магнитные возмущения на протяжении всего дня будут незначительными и никак не повлияют на наше самочувствие украинцев.

Солнечная погода 25 февраля:                     

  • Солнечный ветер – 386, 3 километра в секунду,              
  • Вероятность магнитных бурь – 2%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.

Февраль был достаточно благоприятным с точки зрения геомагнитной обстановки, однако в марте ситуация может измениться. Если магнитные бури влияют на ваше самочувствие, подготовьтесь к возможной смене солнечной погоды.

Медики советуют больше гулять на свежем воздухе и достаточно спать. 

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Расписание магнитных бурь на февраль опубликовано здесь, ознакомьтесь.

Напомним,

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