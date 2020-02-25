Магнитные бури 25 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 25 февраля?
Солнечная погода 25 февраля:
- Солнечный ветер – 386, 3 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Февраль был достаточно благоприятным с точки зрения геомагнитной обстановки, однако в марте ситуация может измениться. Если магнитные бури влияют на ваше самочувствие, подготовьтесь к возможной смене солнечной погоды.
Медики советуют больше гулять на свежем воздухе и достаточно спать.здесь, ознакомьтесь.
Напомним,