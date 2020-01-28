Магнитные бури в феврале 2020: чего ожидать украинцам

28 января 2020 18:30 Алла Лысак
Магнитные бури в феврале 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури в феврале 2020: чего ожидать украинцам
pixabay.com

Солнце будет более активным в феврале, ожидаются и магнитные возмущения, и самые настоящие бури.

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Уже на старте месяца, 1 и 2 февраля, мы можем ощутить дискомфорт в связи с незначительными геомагнитными возмущениями. Вторая волна солнечной активности попадает на 23-24 и 28-29 января, в это время возмущения также не достигнут силы бури. 

С 4 по 6 и с 10 по 11 февраля синоптики прогнозируют бури небольшой мощности, однако они могут привести к ухудшению самочувствия людей, имеющих хронические заболевания сердца и сосудов.

Как уберечь себя от проблем в дни магнитных бурь?

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Медики дают традиционные советы людям, страдающим от дискомфорта в дни магнитных бурь: больше двигайтесь, меньше переживайте из-за пустяков, постарайтесь создать себе максимально комфортные условия, носите с собой медикаменты, способные снизить давление и убрать головную боль.

Напомним,

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