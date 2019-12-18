Метеоризм: главный способ по борьбе с дискомфортом
Зачастую метеоризм является весьма дискомфортной и долгоиграющей проблемой в организме человека.
В первую очередь стоит обратить на причину метеоризма. Зачастую это - стресс и неправильное питание. Если вы грешите первым или другим, то немедленно читайте, как избавиться от последствий такого образа жизни.
- Домашние средства. Настойки из ромашки, тмина, укропа или фенхеля. Они облегчают испорожнение газов, поскольку являются легким спазмолитиком и одновременно стимулируют моторику кишечника.
- Абсорбент. Эти вещества всасывают избыток газов и вместе с тем выводят их из организма. Самый известный из них - активированный уголь.
- Пеногасящие. Дело в том, что газы в кишечнике являются пеной с миллионами мелких пузырьков, каждый из которых окружен шаром вязкой слизи. Эта пена усложняет усвоение полезных веществ и всасывание газов через стенки кишечника. Пеногасящие вещества содержат пену, которая освбождает кишечник от этой слизи. Представители этой группы - препараты на основе симетикона (эспумизан, боботик, афлетин).