Метеоризм: главный способ по борьбе с дискомфортом

18 декабря 2019 13:00 Антонина Старовойт
Метеоризм: главный способ по борьбе с дискомфортом
Метеоризм: главный способ по борьбе с дискомфортом
pixabay.com

Зачастую метеоризм является весьма дискомфортной и долгоиграющей проблемой в организме человека.

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Сегодня мы расскажем о главных средствах в борьбе с этой желудочной неприятностью. 

В первую очередь стоит обратить на причину метеоризма. Зачастую это - стресс и неправильное питание. Если вы грешите первым или другим, то немедленно читайте, как избавиться от последствий такого образа жизни. 

  1. Домашние средства. Настойки из ромашки, тмина, укропа или фенхеля. Они облегчают испорожнение газов, поскольку являются легким спазмолитиком и одновременно стимулируют моторику кишечника. 
  2. Абсорбент. Эти вещества всасывают избыток газов и вместе с тем выводят их из организма. Самый известный из них - активированный уголь. 
  3. Пеногасящие. Дело в том, что газы в кишечнике являются пеной с миллионами мелких пузырьков, каждый из которых окружен шаром вязкой слизи. Эта пена усложняет усвоение полезных веществ и всасывание газов через стенки кишечника. Пеногасящие вещества содержат пену, которая освбождает кишечник от этой слизи. Представители этой группы - препараты на основе симетикона (эспумизан, боботик, афлетин).

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Напомним, 

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