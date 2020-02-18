Магнитные бури 18 февраля 2020: чего ожидать украинцам

18 февраля 2020 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури 18 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 18 февраля?

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Во вторник магнитное поле Земли будет находиться в возмущенном состоянии, из-за чего у зависимых от метеорологических условий людей может незначительно ухудшиться самочувствие.

Отметим, что существенных магнитных бурь специалисты не прогнозируют.

Солнечная погода 18 февраля:                      

  • Солнечный ветер – 338, 3 километра в секунду,             
  • Вероятность магнитных бурь – 8%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.

Постарайтесь сегодня снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, избегайте стрессов, постарайтесь не нервничать.

Гипертоникам рекомендуем следить за показателями АД.

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Расписание магнитных бурь на февраль опубликовано здесь. 

Напомним,

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