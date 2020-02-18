Магнитные бури 18 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 18 февраля?
Отметим, что существенных магнитных бурь специалисты не прогнозируют.
Солнечная погода 18 февраля:
- Солнечный ветер – 338, 3 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 8%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Постарайтесь сегодня снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, избегайте стрессов, постарайтесь не нервничать.
Гипертоникам рекомендуем следить за показателями АД.здесь.
Напомним,