Магнитные бури 18 февраля 2020: чего ожидать украинцам

Магнитные бури сегодня в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 18 февраля?

Во вторник магнитное поле Земли будет находиться в возмущенном состоянии, из-за чего у зависимых от метеорологических условий людей может незначительно ухудшиться самочувствие.

Отметим, что существенных магнитных бурь специалисты не прогнозируют.

Солнечная погода 18 февраля:

Солнечный ветер – 338, 3 километра в секунду,

Вероятность магнитных бурь – 8%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Постарайтесь сегодня снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, избегайте стрессов, постарайтесь не нервничать.

Гипертоникам рекомендуем следить за показателями АД.

Расписание магнитных бурь на февраль опубликовано здесь.

Напомним,