Вред от курения может передаваться детям и внукам
Ученые доказали, что у детей мужчин, матери которых курили, чаще развиваются нарушения со стороны органов дыхания, пишет European Respiratory Journal.
Исследователи изучили данные 383 детей и 274 родителей, чтобы узнать, как наличие вредной привычки влияет на состояние здоровья наследников.
Исследование и его результаты доказывают, что в формировании здоровья ребенка играют роль как генетические, так и эпигенетические факторы (поверхностные изменения в ДНК, которые случились во время жизни). Эпигенетические изменения не передаются по наследству, но есть и исключения.
Напомним,