Вред от курения может передаваться детям и внукам

3 июня 2021 11:40 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Вред от курения может передаваться детям и внукам
Вред от курения может передаваться детям и даже внукам
pixabay.com

Ученые доказали, что у детей мужчин, матери которых курили, чаще развиваются нарушения со стороны органов дыхания, пишет European Respiratory Journal.

Исследователи изучили данные 383 детей и 274 родителей, чтобы узнать, как наличие вредной привычки влияет на состояние здоровья наследников.

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Оказалось, что существует прямая связь между курением в подростковом возрасте матерей мужчин и показателями дыхания у детей, родившихся у таких мужчин. Доказано и то, что вдыхание бабушкой табачного дыма во время беременности увеличивает риск развития бронхиальной астмы внуков.

Исследование и его результаты доказывают, что в формировании здоровья ребенка играют роль как генетические, так и эпигенетические факторы (поверхностные изменения в ДНК, которые случились во время жизни). Эпигенетические изменения не передаются по наследству, но есть и исключения.

Напомним, 

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