В Киеве прошла первая благотворительная тренировка по скандинавской ходьбе

Большие сердца помогают маленьким.

В воскресенье на территории спортивного пространства НСК «Олимпийский» состоялась первая из серии благотворительных тренировок по скандинавской ходьбе, которую инициировала основательница благотворительного фонда «Твоя Опора» Лера Татарчук в рамках проекта под названием «Большое маленькое сердце», чтобы помочь детям с врожденными пороками сердца (ВПС).

Тренировку провела Татьяна Сироткина, вице-президент Украинской Федерации скандинавской ходьбы по спортивному направлению, тренер «Nordic Power», чемпионка международных соревнований, и сама Лера Татарчук, которая также является сертифицированным инструктором по скандинавской ходьбе.

На тренировку пришли 30 неравнодушных украинцев, среди которых – семилетний Глеб. Как видим, не только большие сердца помогают маленьким, но и маленькие маленьким.

Вместе с ними тренировались и известные личности — телеведущая Татьяна Терехова, певица и актриса Диана Глостер, инфлюенсеры Леся Сторчак и Екатерина Мищенко.

Все участники получили заряд положительных эмоций: потренировались, сделали свой добрый вклад в спасение детей с ВПС и получили значки амбассадоров благотворительного проекта «Большое маленькое сердце».

Ограниченное количество участников в 30 человек — не только следствие карантина, но и большого желания основательницы БФ «Твоя Опора» Леры Татарчук уделить внимание каждому, кто поддержал эту инициативу.

Украинцы, которые не успели присоединиться, смогут посетить следующие три тренировки, которые будут проходить каждое воскресенье на территории спортивного пространства НСК "Олимпийский" – 13 июня, 20 июня и 27 июня.

Регистрация на тренировку.

Это уникальная возможность попробовать себя в скандинавской ходьбе и получить базовые навыки. В Европе — это популярный вид спорта, однако в Украине он почти не практикуется, а зря. Скандинавская ходьба отлично тренирует сердце и задействует более 90% мышц, а также является менее травматичной для коленных суставов, чем бег.

«Большое маленькое сердце» — это флагманский проект БФ «Твоя опора» и его основательницы Леры Татарчук. Его цель – собрать 36 миллионов гривен на лечение 360 детей. Сумма включает проведение сложных кардиохирургических операций в Амосова, реабилитацию, дорогие медикаменты, расходные материалы для каждого ребенка, а также раннюю диагностику пороков сердца у плода и новорожденных и, конечно, обновления и ремонт медицинского оборудования.

В Украине ежегодно рождается от 2900 до 3500 детей с врожденными пороками сердца. Без оказания хирургической помощи умирает 91% детей со сложными врожденными пороками сердца. Выживают 99,9% (!) прооперированных детей с простыми ВПС. Их качество жизни не отличается от других людей. Главное вовремя подать им руку, — комментирует Лера Татарчук.