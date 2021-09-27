Kind Hearts Run зібрав 505 тис. грн для порятунку дитячих сердець

Благодійний забіг Kind Hearts Run, що відбувся у неділю 26 вересня, зібрав 505 тисяч гривень!

За ці кошти будуть придбані функціональні ліжка для дитячої реанімації Національного інституту імені М.М.Амосова, де щороку проводять близько 700 операцій для малюків з вадами серця. Організатори забігу – БФ «Твоя Опора» та платформа Kind Challenge.

Загалом в забігу на різних дистанціях взяло участь 272 людини, з них – 125 індивідуальних бігунів, 15 корпоративних команд та 32 учасники долучилися до заходу онлайн.

«Щороку в Україні народжується близько 3,5 тис діток з вродженими вадами серця. При вчасному діагностуванні та оперуванні 99% таких діток виживають та живуть повноцінним здоровим життям. Натомість, якщо ваду вчасно не виявити та не прооперувати, 95% випадків стають летальними. Фонд “Твоя опора” вже 8 років поспіль допомагає діткам з вродженими вадами серця. Сьогодні ми хочемо реалізовувати цікаві та веселі акції, розвивати культуру благодійності. Щоб долучалися цілі сім’ї, проводили весело час і, при цьому, допомагали рятувати маленькі життя. Саме тому Kind Hearts Run – це благодійний захід з правильною місією. Адже біг та скандинавська хода є профілактикою серцево-судинних захворювань, а благодійній біг сприяє порятунку дитячих сердець», - говорить Лера Татарчук, засновниця БФ «Твоя Опора».

За словами засновниці проекту Kind Challenge Тетяни Гриньової, Kind Hearts Run –забіг, який відбувся напередодні Всесвітнього дня серця, наповнений сенсами. «Біг зміцнює серцево-судинну систему. Щоб вважати себе бігуном, не потрібно бути професійним атлетом. Адже цей вид спорту доступний кожному. Саме тому ми поєднали біг і благодійність – ти біжиш дистанцію, підтримуючи своє серце, і, разом з тим, підтримуєш серця діток. Таким чином, у тих, хто бігає, з’явився додатковий сенс. А у тих, хто не бігає, з’явився сенс бігти», - зазначила Тетяна Гриньова.

Учасники Kind Hearts Run вийшли на різні дистанції. Так, 2 км пробігли 45 любителів бігу, 5 км здолало 110 спортсменів, а 10 км – 65 бігунів. Відстань 2 км скандинавською ходою здужало 25 учасників заходу, з яких 11 – діти. Також 15 маленьких бігунів вийшло на старт дитячої дистанції. Серед них – 7-річна дівчинка, яка з’явилася на світ з вадою серця та перенесла 5 операцій.

Як розповіла мама дівчинки Ірина, проблеми із серцем у донечки діагностували внутрішньоутробно, на 22-му тижні вагітності. «Відразу було незрозуміло і дуже страшно. Ще важче від того, що ми не знали, де шукати потрібну інформацію, куди звертатися. Так як в Україні не так багато місць, де можуть допомогти діткам з такими патологіями, ми розглядали можливість оперування за кордоном – в Ізраїлі, Німеччині тощо. Проте, як виявилося, саме у нас одні з кращих спеціалістів. Особливо ті, які працюють з нестандартними вадами серця. Так, для нас Інститут Амосова став місцем, де оперували нашу донечку, рятуючи її серденько – це було не одне хірургічне втручання, а п’ять. Сьогодні доні сім років і вона пробігла свою дистанцію задля порятунку інших маленьких сердець», - говорить мама врятованої дівчинки.

«Бувають смерті дітей через орфанні хвороби, які не піддаються лікуванню. Може бути трагічний випадок – аварія, несумісна з життям травма тощо. Натомість, у діток з вродженими вадами серця є реальний шанс на життя. Просто потрібно вчасно діагностувати патологію та прооперувати. Дійсно, для того, щоб провести операцію, потрібні не лише спеціалісти. Будь-яка операція має багато складових. Особливо операція на серці дитини. Проте, обладнання, що є буквально запорукою порятунку маленьких життів, постійно зношується, а через критичне недофінансування придбати дорогу техніку, інструменти, розхідні матеріали заклади самотужки не в змозі. Для мене найбільша в світі несправедливість – це, коли дитинка помирає тільки тому, що у її батьків немає коштів на необхідні медикаменти чи на проведення операції. Тим більше, що діти після цих операцій живуть повноцінним здоровим життям», - коментує Лера Татарчук.

Тому «Твоя Опора» опікується дітьми із вадами серця. Цього року фонд розпочав масштабний проєкт «Велике маленьке серце», частиною якого став благодійний забіг Kind Hearts Run, приурочений до Всесвітнього дня серця.

«В Інституті Амосова працюють одні з найкращих спеціалістів світу. Завдяки їх професіоналізму, відсоток післяопераційної смертності у нас нижчий, ніж в кращих кардіоцентрах Європи. Проте навіть найкращий кардіохірург не може виконати операції без необхідних інструментів. Тому ми активно допомагаємо та закликаємо всіх долучатися. Сьогодні фонд проводить благодійні акції, які дають можливість закуповувати сучасне обладнання та інструменти. Це устаткування в рази поліпшує перебіг операцій на маленьких сердечках», - підсумувала засновниця БФ «Твоя Опора».

Зазначимо, що вже сьогодні розпочинається підготовка до чергового Kind Hearts Run, який відбудеться 25 вересня 2022 року. Зареєструватися на забіг за спеціальною ціною можна буде найближчими днями.