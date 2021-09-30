Боязнь стоматолога или дентофобия. Как справиться со страхом похода к зубному врачу?

Боязнь стоматолога или дентофобия. Как справиться со страхом похода к зубному врачу?

Практически все дети боятся стоматолога, это связано со многими факторами, в основном – с несовершенством психоэмоциональных реакций, непониманием ситуации или с неудачным опытом лечения зубов.

Не секрет, что и многие взрослые страдают похожей проблемой. Прежде всего отметим, что именно клиника, в которую Вы обращаетесь за стоматологической помощью, играет ключевую роль в этой ситуации. Давайте рассмотрим причины такой формы страха, как «дентофобия» или «стоматофобия» у взрослого человека, поговорим о том, можно ли с этим бороться и узнаем, какая стоматологическая клиника в Ирпене может помочь с решением данной проблемы.

Признаки стоматофобии

Большая часть тех, кто боится стоматолога, говорит об этом открыто, но есть и те, кто по факту обманывает сам себя. К признакам дентофобии можно отнести:

Постоянное откладывание визита к зубному врачу, иногда даже при сильной боли; Полное игнорирование настоящей проблемы с зубами; Панический страх нахождения в клинике, рядом с врачом; Физиологические проявления – учащение пульса, повышение артериального давления, сухость во рту и даже потеря сознания.

Причины, по которым люди боятся стоматолога

Предыдущий опыт – самая частая причина, когда человек в прошлом получил некачественное лечение или во время процедуры он испытывал сильную боль.

– самая частая причина, когда человек в прошлом получил некачественное лечение или во время процедуры он испытывал сильную боль. Стеснение – часто пациенты стесняются запущенной проблемы с зубами или деснами, откладывают лечение «на потом» и попадают в замкнутый круг;

– часто пациенты стесняются запущенной проблемы с зубами или деснами, откладывают лечение «на потом» и попадают в замкнутый круг; Страх гнева врача – отсылки СССР (хотя и сейчас такое может встречаться). Ситуация, когда стоматолог кричит, ругается, пытаясь винить пациента в его же проблеме;

– отсылки СССР (хотя и сейчас такое может встречаться). Ситуация, когда стоматолог кричит, ругается, пытаясь винить пациента в его же проблеме; Низкий болевой порог – некоторые люди физиологически переносят боль намного хуже;

– некоторые люди физиологически переносят боль намного хуже; Нестабильное психоэмоциональное состояние – тревожность, склонность к паническим атакам, стрессу.

Как преодолеть страх перед посещением стоматолога?

Вот несколько полезных советов, как можно побороть свою дентофобию, будет лучше, если Вы будете использовать сразу несколько методов.

Изучение информации – прочитайте о процедуре в интернете или попросите врача подробнее рассказать, как все будет проходить, попросите применить хорошее обезболивание;

– прочитайте о процедуре в интернете или попросите врача подробнее рассказать, как все будет проходить, попросите применить хорошее обезболивание; Помощь психолога – запишитесь на консультацию к психологу, несколько консультаций могут искоренить проблему;

– запишитесь на консультацию к психологу, несколько консультаций могут искоренить проблему; Лечение с седацией или наркозом – легкие успокоительные можно принять самостоятельно перед процедурой. В крайних случаях, попросите доктора рассмотреть вариант наркоза;

– легкие успокоительные можно принять самостоятельно перед процедурой. В крайних случаях, попросите доктора рассмотреть вариант наркоза; Правильный выбор стоматологии – в хороших современных стоматологиях с этой проблемой знакомы, и применяют все доступные варианты помощи таким пациентам, например, четкое изложение хода процедуры, успокаивающая музыка/фильм во время лечения, легкая седация и прочее.

Какая стоматологическая клиника в Ирпене может помочь Вам пройти лечение быстро, эффективно и без стресса?

Стоматологическая клиника в Ирпене «My Smile»

Стоматологическая клиника в Ирпене « My Smile » - это один из лучших центров стоматологической помощи в Киевской области. В Клинике применяются все современные методы диагностики и лечения заболеваний полости рта.

Доктора с большим опытом в «My Smile» регулярно принимают пациентов с дентофобией, в том числе, детей, и помогают им справиться с этим недугом, именно поэтому 9/10 становятся постоянными клиентами клиники.

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Страх стоматолога або дентофобія. Як впоратися зі страхом походу до зубного лікаря?

Практично всі діти бояться стоматолога, це пов'язано з багатьма факторами, в основному - з недосконалістю психоемоційних реакцій, нерозумінням ситуації або з невдалим досвідом лікування зубів. Не секрет, що і багато дорослих страждають схожою проблемою. Перш за все зазначимо, що саме клініка, в яку Ви звертаєтеся за стоматологічною допомогою, грає ключову роль в цій ситуації. Давайте розглянемо причини такої форми страху, як «дентофобія» або «стоматофобія» у дорослої людини, поговоримо про те, чи можна з цим боротися і дізнаємося, яка стоматологічна клініка в Ірпені може допомогти з вирішенням цієї проблеми.

Ознаки стоматофобії

Велика частина тих, хто боїться стоматолога, говорить про це відкрито, але є й ті, хто за фактом обманює сам себе. До ознак дентофобії можна віднести:

Постійне відкладання візиту до зубного лікаря, іноді навіть при сильному болі; Повне ігнорування справжньої проблеми з зубами; Панічний страх знаходження в клініці, поряд з лікарем; Фізіологічні прояви - почастішання пульсу, підвищення артеріального тиску, сухість у роті і навіть втрата свідомості.

Причини, через які люди бояться стоматолога

Попередній досвід - найчастіша причина, коли людина в минулому отримала неякісне лікування або під час процедури вона відчувала сильний біль.

- найчастіша причина, коли людина в минулому отримала неякісне лікування або під час процедури вона відчувала сильний біль. Сором - часто пацієнти соромляться запущеної проблеми з зубами або яснами, відкладають лікування «на потім» і потрапляють в замкнуте коло;

- часто пацієнти соромляться запущеної проблеми з зубами або яснами, відкладають лікування «на потім» і потрапляють в замкнуте коло; Страх гніву лікаря - відсилання СРСР (хоча і зараз таке може зустрічатися). Ситуація, коли стоматолог кричить, лається, намагаючись звинувачувати пацієнта в його ж проблемі;

- відсилання СРСР (хоча і зараз таке може зустрічатися). Ситуація, коли стоматолог кричить, лається, намагаючись звинувачувати пацієнта в його ж проблемі; Низький больовий поріг - деякі люди фізіологічно переносять біль набагато гірше;

- деякі люди фізіологічно переносять біль набагато гірше; Нестабільний психоемоційний стан - тривожність, схильність до панічних атак, стресу .

Як подолати страх перед відвідуванням стоматолога?

Ось кілька корисних порад, як можна побороти свою дентофобію, буде краще, якщо Ви будете використовувати відразу кілька методів.

Вивчення інформації - прочитайте про процедури в інтернеті або попросіть лікаря докладніше розповісти, як все буде проходити, попросіть застосувати хороше знеболення;

- прочитайте про процедури в інтернеті або попросіть лікаря докладніше розповісти, як все буде проходити, попросіть застосувати хороше знеболення; Допомога психолога - запишіться на консультацію до психолога, кілька консультацій можуть викорінити проблему;

- запишіться на консультацію до психолога, кілька консультацій можуть викорінити проблему; Лікування з седацією або наркозом - легкі заспокійливі можна прийняти самостійно перед процедурою. У крайніх випадках, попросіть доктора розглянути варіант наркозу;

- легкі заспокійливі можна прийняти самостійно перед процедурою. У крайніх випадках, попросіть доктора розглянути варіант наркозу; Правильний вибір стоматології - в хороших сучасної стоматологіях з цією проблемою знайомі, і застосовують всі доступні варіанти допомоги таким пацієнтам, наприклад, чіткий виклад ходу процедури, заспокійлива музика/фільм під час лікування, легка седація та інше.

Яка стоматологічна клініка в Ірпені може допомогти Вам пройти лікування швидко, ефективно і без стресу?

Стоматологічна клініка в Ірпені «My Smile» - це один з кращих центрів стоматологічної допомоги в Київській області. У клініці застосовуються всі сучасні методи діагностики та лікування захворювань порожнини рота.

Лікарі з великим досвідом в «My Smile» регулярно приймають пацієнтів з дентофобією, в тому числі, дітей, і допомагають їм впоратися з цим недугом, саме тому 9/10 стають постійними клієнтами клініки.

Записатися в стоматологічну клініку в Ірпені можна на офіційному сайті «My Smile» або за телефоном + 38-066-366-99-86.

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