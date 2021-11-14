Лунный гороскоп на 14 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

14 ноября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 14 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 14 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Водолей.

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Период лунного Водолея подходит для интеллектуального развития, работы над собой. Этот день даем возможность узнать что-нибудь новое, эти знания вы с большой долей вероятности сможете использовать для работы в будущем.

Продолжается десятый лунный день, он считается благоприятным для творчества, духовных поисков. 

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Хорошо продвигаются абсолютно любые, как важные, так и не очень дела. Неприятные события если и случатся, что само по себе маловероятно, то будут кратковременными и не принесут особо ощутимого вреда.

Напомним,

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