ЕКЗ: причини повторної невдалої імплантації

Що таке повторна невдала імплантація?

Якщо ДРТ у трьох чи більше циклах не призвело до вагітності, це називається повторна невдала імплантація.

Завершальним етапом програми ДРТ є перенесення культивованої бластоцисти в порожнину матки. Ембріолог переносить ембріон у спеціальний катетер та передає акушеру-гінекологу репродуктологу, який проводить трансфер ембріона в порожнину матки. Усі дії лікаря виконуються під контролем УЗД, і пацієнтка може спостерігати за процесом. Цей процес називається ембріотрансфером. Імплантація визначається як процес, за допомогою якого ембріон прикріплюється до ендометрію в порожнині матки. Перехресний зв’язок між рецепторним ендометрієм та бластоцистою може відбуватися лише протягом обмеженого періоду часу, відомого як «вікно імплантації» Вдала імплантація з подальшим розвитком плода означає настання вагітності. Але на жаль, імплантація не завжди є успішною.

Невдалий протокол ДРТ найчастіше пов'язаний з наступними причинами:

низькою якістю ембріонів;

патологіями ендометрію;

захворюваннями маткових труб;

хворобами ендокринної системи.

Причини повторної невдалої імплантації

Внутрішнє середовище матки

Будь-які порушення внутрішнього середовища здатні спричинити невдалу імплантацію. Це можуть бути новоутворення, як-от поліпи або вузлова лейоміома матки, спайки або недостатньо розвинений ендометрій. Більшість подібних патологій виявляють під час УЗД на етапі підготовки до ДРТ. Для перевірки порожнини матки або у разі повторної невдалої імплантації для цього потрібно провести гістероскопію.

Низька якість яйцеклітин

Два основних чинники, що визначають низьку якість яйцеклітини, це пошкодження генетичного матеріалу та потовщення зовнішньої оболонки. Зазвичай це пов'язано з віковими змінами, адже більшість жінок вдається до штучного запліднення після 35 років. Однак є й інші причини, вони можуть бути як вродженими, так і набутими. Поки що немає тестів, здатних оцінити якість яйцеклітин. Низьку якість виявляють шляхом виключення інших чинників.

Низька якість сперматозоїдів

Зовнішньо здорові сперматозоїди, так само, як і яйцеклітини, можуть мати неявні недоліки. Здебільшого це стосується пошкодження їхнього генетичного матеріалу, це так звана фрагментація ДНК. Впливають вік та спосіб життя чоловіка, зокрема куріння, зловживання алкоголем, зайва вага та приймання деяких ліків. Розроблено ряд лабораторних тестів, здатних виявити та оцінити кількість сперматозоїдів із пошкодженим генетичним матеріалом.

Хромосомні аномалії ембріона

Це головна причина повторної невдачі імплантації. Хромосоми – спеціальні структури клітинного ядра, носії генетичної інформації. Кожна клітина в організмі містить 23 пари хромосом, і лише статеві клітини (яйцеклітини та сперматозоїди) мають половинний набір, тобто 23 хромосоми без пар. Зливаючись, вони утворюють потрібну кількість хромосом – по 23 від батька та матері, тобто 23 пари. Однак під час поділу перших клітин ембріона може статися збій, внаслідок якого змінюється кількість хромосом або трапляється їхнє зламання. Проблема в тому, що всі наступні клітини копіюватимуть цю помилку. Деякі хромосомні аномалії призводять до народження дітей з хромосомною хворобою, але найчастіше вони несумісні з розвитком плода, й тоді вагітність або не настає, або переривається на ранньому терміні. Для виявлення хромосомних аномалій використовують передімплантаційне генетичне тестування (ПГТ) або Next Generation Sequencing (NGS), тобто генетичну діагностику ембріона перед его перенесенням у порожнину матки.

Супутні захворювання та фактори способу життя

На успіх перенесення ембріона впливають чинники здоров'я та способу життя обох партнерів. Найбільш ризикованими з погляду репродукції є ендокринні розлади, особливо цукровий діабет та захворювання щитоподібної залози, ожиріння, проблеми згортання крові та аутоімунні патології. Деякі з них спричиняють дисбаланс гормонів, інші перешкоджають встановленню зв'язку ембріона з ендометрієм. Негативно впливає вживання алкоголю, знижують шанси на успіх куріння, недосипання та інші чинники нездорового способу життя. Вони знижують якість статевих клітин в обох партнерів.

Автор: Микитюк Олександр Володимирович – акушер-гінеколог, репродуктолог, ендоскопіст, спеціаліст з УЗД.

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