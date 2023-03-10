Льодяники, спрей чи розчин для полоскання: які ліки для горла кращі?

Реклама 10 марта 2023 11:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Льодяники, спрей чи розчин для полоскання: які ліки для горла кращі?
Льодяники, спрей чи розчин для полоскання: які ліки для горла кращі?
Пресслужба

Біль у горлі може з’явитися в будь-яку пору року в дитини чи дорослого.

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Тому ліки проти запалення горла – обов’язковий складник домашньої аптечки. Залишилось тільки визначитися, який препарат і в якій фармакологічній формі краще обрати.

В чому різниця між різними формами препаратів для лікування горла?

Один і той же препарат для лікування болю в горлі може бути в різних формах. Взяти хоча б популярний засіб Тантум Верде ціна Київ якого цілком доступна. В українських аптеках він зустрічається у вигляді льодяників, спрею, розчину для полоскання. До речі, щоб дізнатися, де в столиці найвигідніше продають ці ліки, тепер достатньо скористатися медичним сервісом Doc.ua, зокрема розділом Аптека, де ця інформація вже зібрана й проаналізована.

Однак не тільки ціна є важливим критерієм вибору ліків проти болю в горлі. Має значення і форма. Зробити вибір буде легше, якщо знати про особливості кожної форми медпрепарату:

  • льодяники – мають знеболювальну і протимікробну дію, подобаються дітям і дорослим, найбільш ефективні на початковій стадії захворювання;
  • спрей – препарат у такій формі зручний, коли немає часу чи можливості полоскати горло, засіб годиться для дорослих і дітей від 4 років, аерозоль дає швидкий знеболювальний ефект, проте така форма ліків протипоказана для людей з бронхіальною астмою (пшик може спричинити мимовільні спазми гортані);
  • розчин для полоскання – застосування такого засобу дозволяє змити з поверхні ротової порожнини та горла хвороботворні мікроорганізми, створити захисний шар, знеболити запалені тканини, засіб не годиться для маленьких дітей.

Є різниця й у вартості. Тантум Верде у формі спрею зазвичай найдорожчий, варіант в льодяниках обійдеться найдешевше.

Де вигідно купити Тантум Верде?

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Для тих, хто шукає, де в Києві найвигідніше купити Тантум Верде, розділ “Аптека Doc.ua” стане найкращим помічником. Тут вказані актуальні ціни на препарат в різних формах та аптеки, де їх продають. Також на сайті є інструкція до кожного медикаменту й препарати-аналоги.

Крім того, на Doc.ua можна не тільки знайти, де купити потрібні ліки (розділ Аптека), а й скористатися порадою лікаря, який допоможе вибрати найбільш ефективний препарат і дозування. Записатися на консультацію до спеціаліста можна прямо на сайті Doc.ua. В базі даних сервісу є понад 1800 медустанов і понад 16 тисяч фахівців з усіх регіонів України.

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