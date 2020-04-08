Хворе горло: лікуємо в домашніх умовах

Поїздка в міському транспорті часто, як лотерея - захворієш чи ні. Особливо, якщо організм ослаблений після зими або хвороби.

Ось і того вечора в автобусі дідусь, що сидів навпроти, так завзято чхав, що я зрозуміла: “Попалася!” Дійсно, зранку я вже чхала так само, як дідусь, з'явився нежить і заболіло горло.

“О, редактор давно просить написати статтю про те, як лікувати горло!” - згадала я: “Вдалий момент, аби перевірити ефективність разних засобів на собі”. Сама собі діагностувала ГРВІ* і на найближчі 4 дні скасувала всі зустрічі, потім замовила продукти з доставкою кур'єром і приготувалася до свого експерименту.

День 1

Відразу вмикаю зволожувач. Я популярних докторів на ютубі дивлюся і знаю, як важливо, щоб носоглотка не була пересушена. Отже, план дій на сьогодні:

Заварити трав'яний чай. Ще можна просто теплої води з лимоном або медом попити, зробити фруктовий чай або морс - головне, щоб напій був без кофеїну та теплий. Пити під час хвороби потрібно не менше 2,5 літрів рідини на добу.

Після чаю горлу стає трохи легше, але, знаю, це на лічені хвилини. Тому мій наступний хід ополіскування! Вони вимивають шкідливі мікроби, зменшують біль.

Ще з дитинства мама привчила, що при болю в горлі 4 рази на день потрібно його гарно полоскати — так, щоб теплий розчин проникав аж до мигдалин. Тоді, пам'ятаю, важко було не проковтнути гірку рідина. Мама чомусь завжди розводила мені в склянці води по чайній ложці соди, солі і капала 3 краплі йоду. Це потім я дізналася, що ополіскування можуть бути різними: з відваром евкаліпту чи лікарської ромашки, настоянкою календули, є й аптечні вже готові розчини.

Заварюю собі ромашку, ополіскую. Тільки закінчую, тут кур'єр привозить продукти.

Що я купила? По-перше, курку для бульйону. Курячий бульйон при застуді ще називають “єврейським пеніциліном”. Кажуть, добре знімає набряк слизової оболонки і закладеність носа, розріджує мокротиння. Головне, варити бульйон з цілої курки, адже максимум “лікувальних” речовин дають шкіра і лапи птиці. А ще важливо відварювати курку в 2-3 водах, щоб позбутися шкідливих речовин.

Ще купила мед, лимони, імбир, малину - це для чаїв. Йогурти, сир, банани, апельсини — а то буде моя основна їжа, на щось більш грунтовне і дивитися не хочеться. Прошу кур'єра залишити пакунки перед дверима, щоб його не заразити.

Тільки-но він іде, сплескую руками, що не зробила замовлення ще й з аптеки! Бо в моїй домашній аптечці тільки самі бінти лежать ще мабуть з радянських часів. Шуткую, звісно, але мушу визнати, що довгенько вже не хворіла! Чим взагалі зараз лікують хворе горло? На це питання шукаю відповіді в Мережі та дзвонячи подругам.

Як я зрозуміла, добре полегшують біль в горлі таблетки для розсмоктування та льодяники. Причому, можна й самій зварити — рецептів льодяників багато.

Ще гарний засіб, що беспосередньо допомагає від болю в горлі - Спрей Фортеза . Дізналася з Мережі, що діюча речовини спрею Фортеза - бензідамін гідрохлорид, це нестероїдній протізапальній засіб. У 2013 году були проведені клінічні дослідження щодо ефектівності цієї речовини. І було доведено, что вона інтенсивно накопичується у вогніщі запаленню ї знеболює всього за 60 секунд. Ефект від уживання зберігається понад 90 хвилин. Причому, Фортеза — це не тільки знеболення, а ще й протизапальна, протинабрякова дія та боротьба з інфекцією.

Результати першого дня: 4 ополіскування ромашкою виявилися нудними, бо кожен раз потрібно було заварювати свіжі порції, бульйон вдався, але з'їла через силу, апетиту немає взагалі.

День 2

Експеримент дня - випробувати на собі развінченний міф про те, що морозиво можна їсти при хворому горлі. Прикро, але мені з'їсти все морозиво не вдається. Наважуюся потримати в роті фруктовий лід. Дивні відчуття, не надто приємні. Гадаю, спрацьовує багатолітня психологічна заборона. Ні, моє — це теплий чай!

Сьогодні вирішую відмовитися від ромашки, а ополіскувати горло за “маминим” методом. Підключаю ще один засіб - льодяники від болю в горлі. Долаю тільки два, для мене виявилися занадто солодкими. Багато п'ю. Горло болить значно менше, до кінця дня болю майже не відчуваю.

День 3

Слабкості вже немає, горло не болить, отже усуваю ополіскування, а залишаю пиття та постільний режим. Хоча з'явилася бадьорість і хочеться вже працювати. Але, як вичитала в Мережі, при ГРВІ найбільш небезпечні перші 5 днів, і я ще можу когось заразити.

Коли на 5-й день і сліду хвороби не лишилося, я сіла за статтю і замислилася, який же з засобів найбільше допоміг мені. Мушу визнати, тільки комплексне їх використання дозволило швидко стати на ноги.

*Закликаю, однак, нікого не повторювати мого експерименту. Обов'язково зверніться до лікаря, самолікування небезпечне і часто за болем у горлі може ховатися щось інше, ніж ГРВІ.

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