Календар магнітних бур: вересень 2022
Вересень принесе нам декілька магнітних бур різної інтенсивності. Бажано підготуватися до них і не планувати на кризові періоди важливих справ.
10 вересня. Сьогодні геомагнітні коливання будуть слабкими, але якщо ви реагуєте на зміну погоди, то відчуєте і їх. Слідкуйте за своїм самопочуттям та артеріальним тиском.
13, 16 вересня. В цей період, як кажуть спеціалісти, нас чекають магнітні збурення середньої інтенсивності. Краще не вживати важкої їжі та алкоголю. Також медики радять не займатися важкою фізичною працею.
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