Календар магнітних бур: вересень 2022

29 августа 2022 08:30 Алла Лисак
Алла Лисак

Алла Лисак

Lifestyle-редактор

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Календар магнітних бур: вересень 2022
Календар магнітних бур: вересень 2022
freepik.com

Вересень принесе нам декілька магнітних бур різної інтенсивності. Бажано підготуватися до них і не планувати на кризові періоди важливих справ.

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6 вересня. Метеорологи попереджують, що у цей день Земля опиниться під впливом магнітної бурі великої інтенсивності. Відмовтеся від вживання кави, чаю та алкоголю.

10 вересня. Сьогодні геомагнітні коливання будуть слабкими, але якщо ви реагуєте на зміну погоди, то відчуєте і їх. Слідкуйте за своїм самопочуттям та артеріальним тиском. 

13, 16 вересня. В цей період, як кажуть спеціалісти, нас чекають магнітні збурення середньої інтенсивності. Краще не вживати важкої їжі та алкоголю. Також медики радять не займатися важкою фізичною працею.

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26 вересня. Скоріше за все, саме у цей день вересень попрощається з нами найсильнішою магнітною бурею за весь місяць. На цю дату не плануйте важливих зустрічей, не намагайтеся ставити якісь спортивні рекорди. Пийте більше води та відпочивайте. 

Нагадаємо,  

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