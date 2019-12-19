Что посмотреть на ТВ: лучшие фильмы 21-22 декабря 2019 года

19 декабря 2019 11:44 Александр Кива
Что посмотреть на ТВ: лучшие фильмы 21-22 декабря 2019 года
Что посмотреть на ТВ: лучшие фильмы 21-22 декабря 2019 года

Редакция Tv.ua совместно с каналами TV1000 создала самую лучшую подборку фильмов на выходные - 21-22 декабря 2019 года.

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Представляем ТОП-7 лучших картин, которые можно будет увидеть на каналах TV1000 в ближайшие выходные!  

20 декабря

Выстрел в пустоту

  • Жанр: драма, триллер
  • В ролях: Николай Костер-Вальдау, Омари Хардуик, Лэйк Белл и др
  • Время: 20:10 | Канал TV1000 Action

Роковая случайность, смертельная трагедия, и вся его жизнь летит под откос… Оказавшись за решеткой, он должен научиться жить по новым законам. Ты должен стать борцом, авторитетом или окажешься жертвой. Какую цену придется заплатить, чтобы выжить в этом аду, из которого нет дороги назад?..

Большая игра

  • Жанр: драма, биография
  • В ролях: Джессика Честейн, Идрис Эльба, Кевин Костнер, Майкл Сера и др.
  • Время: 22:00 | Канал TV1000

Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотится мафия и ФБР?

21 декабря

Герцогиня

  • Жанр: драма, исторический
  • В ролях: Кира Найтли, Рэйф Файнс, Шарлотта Рэмплинг, Доминик Купер
  • Время: 21:00 | Канал TV1000 World Кино

Джорджиана, герцогиня Девонширская, скучает. Брак ее ужасен, родить наследника мужского пола у нее почему-то не получается, муж ходит налево, а потом и вовсе они начинают жить втроем с лучшей подругой герцогини. Девушка и сама бы покрутила любовь, но муж не разрешает. Что, кроме народной любви, роднит ее с леди Дианой?

Его собачье дело

  • Жанр: боевик, комедия
  • В ролях: Брюс Уиллис, Джон Гудмэн, Джейсон Момоа, Эмили Робинсон
  • Время: 22:10 | Канал TV1000 Action

Стивен Форд – частный детектив из Лос-Анджелеса, профессиональная и личная жизни которого сталкиваются после того, как пресловутая банда уличных гангстеров похищает его любимого пса Бадди. Пытаясь отыскать бесследно исчезнувшую собаку, герой постепенно впутывается в череду странных обстоятельств – лидер группировки прибегает к шантажу и вынуждает Стива работать на себя, взамен обещая вернуть питомца в целости и сохранности...

22 декабря

24 часа на жизнь

  • Жанр: боевик, приключения
  • В ролях:  Итан Хоук, Цин Сюй, Пол Андерсон, Рутгер Хауэр, Тайрон Кеог  и др.
  • Время: 20:10 | Канал TV1000 Action

Во время очередного задания погибает киллер, на совести которого много невинных жертв. Но таинственным образом он возвращается из потустороннего мира к жизни. И теперь у него есть только 24 часа, чтобы объединившись с убийцей, от руки которого он принял смерть, искупить вину и спасти свою душу.

Версальский роман

  • Жанр: драма, мелодрама
  • В ролях: Кэйт Уинслет, Маттиас Схунартс, Алан Рикмэн, Стэнли Туччи
  • Время: 21:00 | Канал TV1000 World Кино

Действие сюжета разворачивается в 17 веке во Франции, когда государством правил король Людовик XIV. Талантливой девушке, работающей садовником-декоратором, предстоит усовершенствовать легендарные сады Версальского дворца, что сильно приблизит ее к королю.

Обливион

  • Жанр: боевик, триллер
  • В ролях: Том Круз, Морган Фримэн, Ольга Куриленко, Андреа Райзборо и др.
  • Время: 21:50 | Канал TV1000

Люди покинули Землю много лет назад. Джек Харпер – последний, кто спускается на брошенную планету каждый день. Его время рассчитано по секундам. Он следит за роботами, которые охотятся на выживших представителей внеземной цивилизации. Но однажды Джек попадает в ловушку того, кто знает о нем слишком много. Единственный шанс добраться до истины – вспомнить все.

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