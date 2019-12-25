Актрисы «Новенької» стали чирлидершами

Эксклюзив 25 декабря 2019 09:00 Александр Кива
Актрисы «Новенької» стали чирлидершами
Актрисы «Новенької» стали чирлидершами

После всех конфликтов и интриг с одноклассницами главная героиня молодежного сериала «Новенька» на Новом канале Вера наконец нашла с ними общий язык.

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Инициаторами примирения стали Гала и Лара. Девушки предложили новенькой стать участницей группы поддержки их баскетбольной команды. Сначала Вера отказывалась, но потом согласилась.

По сценарию, им пришлось за один день подготовить танцевальный номер и представить его во время баскет-турнира. Актрисы за кадром признаются, что на самом деле на изучение танца у них было всего 3,5 часа.

– За несколько дней до съемок нас познакомили с настоящими чирлидершами, – рассказывает исполнительница главной роли Веры – Анастасия Нестеренко. – Девушки за несколько часов научили нас разнообразным поддержкам и движениям. Мне было сложно все запомнить и выполнить.

Линейный продюсер «Новенької» Елена Маханек говорит, что кроме профессиональных чирлидерш на съемки сериала пригласили и баскетболистов.

– За помощью мы обратились к преподавателю по баскетболу университета физического воспитания и спорта, – рассказывает Елена. – Попросили, чтобы научили наших актеров элементарным трюкам с мячом. Ведь важно, чтобы в кадре игра выглядела настоящей.

За три дня до съемок актеры познакомились со своими сериальными соперниками – профессиональными баскетболистами.

– На самом деле они не чувствовали никакой конкуренции, – рассказывает Елена. – Тренер объяснил правила игры и показал, как правильно вести мяч. За два часа он их хорошенько погонял. Я даже просила его немного сбавить обороты (улыбается). Ведь наши ребята актеры, а не спортсмены.

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Все так увлеклись баскетболом, что после съемок тренер предложил двум «сериальным командам» поиграть за кадром.

Зрители увидят матч в сериале «Новенька» в эту пятницу в 12:30 на Новом канале.

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