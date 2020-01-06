«Интер» покажет премьеру итальянской драмы «Побег от мафии»

В среду, 8 января, в 13:00 на телеканале «Интер» стартует многосерийная итальянская историческая драма «Побег от мафии» (оригинальное название – La vita promessa).

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Начало 1920-х годов. Главная героиня – красивая и смелая 30-летняя Кармела Карризо. На ее долю выпадает немало испытаний. Женщину домогается Винченцо Спано – хозяин фермы, где работает Кармела и вся ее семья. Винченцо убивает мужа Кармелы. А сын становится инвалидом вследствие несправедливого обвинения хозяина фермы в гибели овцы. Чтобы спасти себя и свою семью от Спано, Кармела решает эмигрировать в США и ради этого заключает фиктивный брак со стариком-итальянцем. Она надеется начать за океаном новую жизнь, но там ее ждут новые испытания…

Хотя картина рассказывает о событиях столетней давности, режиссер Рики Тоньяцци уверен, что затронутые в ней проблемы актуальны и сегодня: «Побег от мафии» – это эпическая история одной сицилийской семьи на фоне самого большого миграционного исхода в современной истории в 1920-х годах. Двенадцать тысяч иммигрантов из Италии прибыли в Нью-Йорк в то время. Они хотели работать. Их там приняли. И иммигранты помогли сделать Соединенные Штаты великим государством. История повторяется. Раньше итальянцы покидали свою страну в поисках лучшей жизни, теперь другие люди приезжают жить в Италию. Сейчас мигранты прибывают в Европу, и мы должны что-то дать им, пришло время расплатиться с этим долгом».

Исполнительница главной роли – Луиза Раньери – считает свою героиню Кармелу женщиной, достойной подражания: «Когда мне прислали сценарий «Побега от мафии», я сразу же безумно влюбилась в эту историю. Кармела – это персонаж, который многие актрисы хотели бы воплотить на экране. Один из самых красивых образов, которые я когда-либо встречала. В ней есть все качества героинь из великого итальянского кино. Кармела – храбрая и волевая, способная на все ради своих детей. Но при этом она не идеальная мать, в ее образе много нюансов. На ее примере мы видим эволюцию женщины с конца 1900-х до 1930-х годов. Но проблемы и чувства героини понятны и знакомы современным людям».

Съемки сериала «Побег от мафии» проходили в итальянских городах Монополи, Таранто, Нардо и Джулиано ди Лечче, а также в столице Болгарии — Софии.

Сможет ли главная героиня построить счастливую жизнь в другой стране? Смотрите мини-сериал «Побег от мафии» с 8 января со среды по пятницу в 13:00 на телеканале «Интер».