Любовь без границ: на «Интере» – премьера французских романтических комедий

Канал Интер покажет тедефильмы Любовь с первого взгляда на Бора-Бора и Любовь с первого взгляда в Индии.

Читайте также Канал «Украина» работает над новой мелодрамой «Три сестры» В воскресенье, 19 января, на «Интере» – премьера сразу двух французских романтических комедий. Это телефильмы из серии «Любовь с первого взгляда в…» (Coup de foudre à…) – несколько историй любви, которые произошли в разных уголках планеты. В эти выходные зрители телеканала вместе с главными героями перенесутся в Индию и на остров Бора-Бора.

В воскресенье, 19 января, в 18:10 смотрите на «Интере» романтическую комедию «Любовь с первого взгляда на Бора-Бора» (оригинальное название – Coup de foudre à Bora Bora).

Валентина влюблена в коллегу и лучшего друга Жерома. Она решает рассказать парню о своих чувствах на Бора-Бора, куда они едут в командировку. Но Жером прилетел на райский остров… вместе с новой девушкой Селестой.

Главные роли сыграли Летиция Милот, Филипп Бас, Амори де Крейянкур, Тифейн Давиот. Актеры признаются, что их привлек не только интересный сценарий, но и съемки на фоне живописных пейзажей острова Бора-Бора. «Здесь не просто невероятно красивые места, они наполнены особой духовностью, – делится впечатлениями Филипп Бас. – На этом острове я понял, что пейзажи из «Аватара» Джеймса Кэмерона действительно существуют! Бора-бора – настоящий рай! Эти съемки не забуду никогда. Случалось, что мы целые дни проводили в океане, плавая на маленьких лодках».

Летиция Милот, сыгравшая Валентину, приехала на остров со своим секретом: «Я прожила полтора месяца на Бора-Бора и никому ничего не говорила о беременности, – делится актриса. – Потом визажист заметил, что я немного прибавила в весе, и пришлось рассказать правду». Но интересное положение нисколько не помешало съемкам.

В воскресенье, 19 января, в 20:30 «Интер» покажет премьеру еще одной романтической комедии – «Любовь с первого взгляда в Индии» (оригинальное название – Coup de foudre à Jaipur).

По сюжету молодой адвокат Анна летит в Индию, чтобы выйти замуж за Франсуа. Но из-за технических проблем ее самолет совершает посадку в 600 километрах от Джайпура, где пара договорилась встретиться. Найти Франсуа в Индии Анне помогает молодой водитель франко-индийского происхождения Рави. Вместе им придется преодолеть множество препятствий…

Читайте также «Щоденник медіума»: канал «1+1» снимает новое реалити о людях с особыми способностями В главных ролях – Люси Лукас, Райан Бенсетти, Сесиль Реббоа, Ксавье Робик. Для съемок в этой картине актерам пришлось учиться индийским танцами. Ради этого известная хореограф Дениста Икономова специально прилетала из США в Индию. Кстати, Дениста была партнершей одного из актеров комедии, Райана Бенсетти, в американском шоу Dance With The Stars.

Кроме танцев, в «Любви с первого взгляда в Индии» будет много экшена: драки, погони, криминальные разборки. Больше всего таких сцен досталось Райану Бенсетти, сыгравшему водителя Рави. Многие трюки актер выполнял самостоятельно.

Чем закончатся приключения Анны в Индии? Сможет ли Валентина покорить мужчину своей мечты на Бора-Бора? Смотрите на телеканале «Интер» в воскресенье, 19 января: в 18:10 – романтическая комедия «Любовь с первого взгляда на Бора-Бора», а в 20:30 – «Любовь с первого взгляда в Индии».