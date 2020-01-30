Что посмотреть на ТВ: лучшие шоу и фильмы 1-2 февраля 2020 года

Мы расскажем, что посмотреть на ТВ 1-2 февраля 2020 года — выбор Tv.ua.

31 января, пятница

«Полезная программа»

Интер 10.00

Классическая ветчина -- это мясное блюдо, приготовленное из свиного окорока. Существуют сотни вариаций этого продукта. Ветчина отличается не только тем, из какого мяса она сделана, но и разнообразием способов приготовления. Программа расскажет, какие полезные свойства есть у ветчины и как правильно ее выбрать. Разобраться помогут эксперты ток-шоу, среди которых -- телеведущий Андрей Доманский.

«Личное»

К1 19.00

Уолтер бросает спортивную карьеру и возвращается в родной город, где была зверски убита его сестра. В свои 24 года парень полностью потерял смысл жизни, единственное, что им движет, -- желание восстановить справедливость. В зале суда он знакомится с Линдой, одинокой матерью глухого сына. Ее муж тоже был жестоко убит -- пьяным собутыльником в баре, и Линда жаждет мести. Общее горе их сближает.

«Я никогда не плачу»

канал Украина 00.00

Однажды в квартиру Тины бесцеремонно вторгается бывший муж Лёнчик с молодой женой Алиной. Интеллигентная и утонченная Тина просто не может отказать наглому экс-супругу. Ситуация осложняется еще больше, когда Алина бросает новорожденного сына и исчезает, а хитрый Лёнчик решает восстановить отношения с Тиной. У нее же в это время завязываются отношения с Артемом, но у парня серьезные проблемы…

Суббота, 28 декабря

«Готовим вместе. Домашняя кухня»

Интер 9.00

Шеф-повар Андрей Дромов снова подготовил для зрителей рецепты вкусных и оригинальных блюд, которыми можно побаловать своих близких в течение дня. Так, на завтрак он предложит хрустящий картофельный омлет с малосольной форелью и крем-сыром, на обед -- густой, сытный и наваристый португальский каменный суп, а на ужин -- пикантный и аппетитный свиной рулет с клюквой и сушеным яблоком.

«Лабиринт»

канал Украина 17.00

Жизнь Алины Тихоновой -- идеальная картинка. Успешный дизайнер, она замужем за известным адвокатом, растит двух прекрасных детей и даже дружит со свекровью. А все, что не вписывается в эту картинку, она просто скрывает и терпит: побои мужа-тирана, плохую компанию, с которой связалась дочь, неуважение со стороны свекрови... Но когда муж чуть не убивает Алину, женщина понимает -- пора спасаться.

«Рождение нации»

ICTV 23.10

Фильм основан на реальной истории восстания афроамериканских рабов в штате Вирджиния 21 августа 1831 года под предводительством Нэта Тёрнера. Чернокожий раб-мятежник не смог мириться с издевательствами. Веря в свою богоизбранность, он воспринимает затмение как знак свыше: черная ладонь накрывает солнце. Это кровавое восстание унесло жизни около 200 человек и потрясло рабовладельческую Америку.

Воскресенье, 2 февраля

«Успеть все исправить»

канал Украина 17.00

Успешный бизнесмен Егор в день своего сорокалетия узнает, что смертельно болен и ему осталось несколько месяцев. Егор отправляется в прощальную поездку в родной провинциальный городок, где у него живут мать, сестра и племянник, с которыми не виделся много лет. В родном городке ему предстоит сделать много открытий о людях, которых давно знал, и о себе, нажить врагов и найти любовь…

«Следствие ведут экстрасенсы»

СТБ 19.00

За помощью к экстрасенсам обратилась Юлия из Чернигова. Год назад женщина во время беременности потеряла ребенка. Теперь она считает, что дух малыша преследует ее старшую дочь Маргариту. Ребенок видит во снах и наяву мертвую девочку, которая почему-то называет себя Юлей. После этих видений Маргарита оказывается в смертельных ситуациях и уже дважды едва не погибла под колесами авто.

«Голос країни-10»

1+1 21.00

​​Новый, юбилейный сезон обещает показать зрителям сильнейших вокалистов страны, а также упорную борьбу звездных тренеров. Наставниками команд стали певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, прошлогодний тренер-победитель Dan Balan, мультиартист MONATIK, шоумен и продюсер Потап и NK (Настя Каменских), которая покорила не только Украину, но и Латинскую Америку.