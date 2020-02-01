Участковый с ДВРЗ: как снимали сериал о криминальном Киеве

На телеканале ICTV 4 февраля в 21:30 состоится премьера народного детектива «Участковый с ДВРЗ».

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Сергей Бондарь - лучший оперативник столицы, его уважают коллеги и боятся преступники. Так было до тех пор, пока он не угодил в скандал на службе и его карьера оказалась под угрозой. Теперь единственная возможность опера остаться в полиции – залечь на дно в одном из отдаленных районов города ДВРЗ. По сюжету, этот небольшой массив живет обособленно, а местные давно смирились с тем, что все контролирует преступная группировка. Местный участковый Петр Дзюба (Виталий Иванченко) с негласными правилами тоже знаком и давно уже не пытается что-то изменить – для него главное, чтобы было тихо и спокойно. Вот только новый участковый Бондарь закрывать глаза на такое положение дел не собирается. В его планах – приструнить местного криминального авторитета Грача (Роман Мацюта) и навести порядок.

Колоритный райончик

Впервые на украинском телевидении покажут историю о жизни реально существующего района ДВРЗ. Этот массив Киева привлек создателей картины своим необычным колоритом.

- Мы не изучали статистику по росту преступности и не стремились выбрать самый опасный район Киева, - объясняет креативный продюсер ICTV Ярослава Евтушенко. - Мы выбрали именно этот район, поскольку у него есть особенная атмосфера. Ведь, например, та же Троещина, которая когда-то славилась высоким показателем преступности, сейчас уже не такая, как была ещё 10 лет назад. Ее достроили, там появилось много высоток, и она стала выглядеть очень современно. А ДВРЗ – это мирок, который сохранил свою самобытность. ДВРЗ в сериале – это, скорее, собирательный образ, ведь, по сути, история Бондаря могла бы разворачиваться в любом другом районе на окраине города.

На грани срыва

Съемки «Участкового с ДВРЗ» совпали с гастрольным туром Вячеслава Довженко в театре и его работой еще в нескольких проектах. Чтобы везде успеть, исполнителю главной роли приходилось буквально разрываться на части. В придачу ко всему в театре с Вячеславом случился несчастный случай. Во время показа пьесы актер повредил спину, и ему предстояло долгое лечение. От госпитализации он отказался, чтобы не прерывать съемки нового сериала. Но все же съемочная группа решила сделать перерыв, чтобы Слава поправил здоровье. Хотя ответственный актер долго отлеживаться не стал, и уже спустя пару дней вернулся на площадку.

Местные традиции

О том, что на ДВРЗ существуют свои традиции, создатели сериала знают не понаслышке. Так как 80% сцен было снято именно там, команда за пять месяцев прожила целую жизнь в районе и познакомилась с местными правилами.

Однажды, приехав на локацию, команде никак не позволяли начать работу, пока те не «накроют поляну». Делалось это не из вредности, а раз приехали снимать в наш район - соблюдай правила. Поэтому пришлось искать супермаркет и покупать угощения.

У съемочной команды остались хорошие впечатления от проведенного времени на ДВРЗ. Большинство жителей района разрешали снимать у них во дворах, подъездах, а некоторые с радостью приглашали к себе в квартиру. Помимо этого, жители с ответственностью отнеслись к съемочному процессу: проходя мимо площадки, часто интересовались о происходящем, рассказывали истории, связанные с районом, делились советами и предлагали сняться в массовке. После отснятых дублей практически каждый интересовался, хорошо ли все получилось. Многие очень переживали, просили переснять, если что-то не удавалось. Однажды местная жительница объяснила: «Я старалась в камеру не смотреть, чтобы все правдоподобно было. Я знаю, что вы о нашем районе снимаете, поэтому нужно, чтобы все было безупречно».

Премьера на ICTV появится в эфире уже 4 февраля в 21:30. Не пропустите!