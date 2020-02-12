Участковый с ДВРЗ: 5 причин посмотреть детектив на ICTV

4 февраля в 21:30 на канале ICTV состоялась премьера долгожданного детектива «Участковый с ДВРЗ», который расскажет о приключениях полицейских на уголовном столичном районе.

#1 Нетипичный сюжет

Сергей Бондарь долго работал опером, но неожиданно его отправляют на должность участкового уголовного района ДВРЗ. Здесь всем заправляют бандиты, а местные жители уже давно разуверились в помощи полиции и привыкли к жизни в преступном мире. Но все изменится с приходом нового полицейского. Неподкупный Бондарь выведет на чистую воду всех злодеев и установит новые правила. Но согласятся ли на них криминальные авторитеты?

#2 Впервые героем сериала станет настоящий район Киева

Реальную жизнь с колоритного столичного района покажут в новом 24-серийном детективе. «Этот проект будет экспериментом, поскольку такого формата у нас еще не было. «Классика жанра», привычная для любителей детективных сериалов - это завязка, в которой происходит убийство, активное расследование, развязка. И вместе с тем легкая линия взаимоотношений главных героев. У нас, кроме этого, большая часть - истории персонажей, которые живут на ДВРЗ, и социальные проблемы», - рассказывает креативный продюсер ICTV Ярослава Евтушенко.

По ее словам, истории из жизни района ДВРЗ будут описывать реалии каждого города Украины. Ведь везде есть самобытные кварталы, что существуют по своим законам и сохраняют уникальность годами - в Одессе - Молдаванка, во Львове - Сихов, в Харькове - район ХТЗ, в Запорожье - Кичкас.

#3 История о мужской дружбе

Бороться с преступниками новому участковому будет помогать его бывший коллега - опер Алексей Ткач (Дмитрий Сарансков). За годы службы они вместе поймали немало бандитов и научились выручать друг друга. Теперь они снова объединятся, чтобы поймать опасного главаря банды с ДВРЗ. Также Бондарю придется проверить, кому из новых коллег можно доверять.

#4 Криминальная история с хорошим юмором

Кроме поиска опасного бандита, Сергею Бондарю придется следить за порядком на районе и расследовать местные преступления. Такая работа прежнему оперу совсем не по душе, особенно когда твой напарник - участковый Петр Дзюба. Тот вместо поиска местной шпаны, что разрисовывает стены на детской площадке, лучше пойдет вкусно позавтракает. И кражи мусорных баков или пьяные разбои его не обходят, потому что Петру уютнее сидеть в своем кабинете. На все претензии у него есть свои отговорки, но жаль, что на Бондаря они не действуют. «У нас получилась интересная пара участковых. Если Бондарь - правильный полицейский, то Дзюба - анекдотический украинец, который любит поесть, долго поспать и ценит женскую красоту. Он обычно хочет остаться в стороне всех перипетий, а Бондарь - пойти во всем разобраться, да еще и тянет своего напарника за собой. Но вместе с тем они оба с юмором, поэтому, надеемся, придутся по душе зрителям», - делится подробностями Ярослава Евтушенко.

#5 Довженко&Иванченко

Участковыми с ДВРЗ станут сразу двое известных украинских актеров. Неподкупного полицейского Бондаря воплотит Вячеслав Довженко, а его напарника Петра Дзюбу сыграет Виталий Иванченко.

«Мой герой Бондарь почти в каждой серии ввязывается в драку. Такой хулиганский сериал будет, - смеется Вячеслав. - Сергей самоотверженно относится к своей новой должности, хотя и не является участковым по специальности. Это человек, который не может пройти мимо чужих проблем, поэтому обязательно попадает в какие-то истории. То это какие-то местные хулиганы, то серьезная драка. Но комедийности тоже хватает».

Сериал «Участковый с ДВРЗ» — со вторника по четверг в 21:30 на ICTV.