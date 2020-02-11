Участковый с ДВРЗ: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 11.02.2020)

11 февраля на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 7 серию украинского сериала Участковый с ДВРЗ.

Смотрите в 7 серии сериала Участковый с ДВРЗ

В сериале Участковый с ДВРЗ 7 серия от 11.02.2020 оперативники ловят преступников, которые уже три года терроризируют город вооруженными ограблениями. На этот раз правоохранителям повезло: они поймали водителя банды. Остальные негодяи сбежали. Они решили скрыться в квартире надежного человека, который живет на ДВРЗ.

Сергей в 7 серии детектива Участковый с ДВРЗ с удовольствием присоединился бы к коллегам, но у начальства были другие планы. Бондаря и Дзюбу отправили на конкурс профессиональной полицейской деятельности.

В жизни Сергея есть и светлые моменты: Полина пригласила его на свидание. Девушка не только проявила инициативу, но и самостоятельно выбрала место встречи. Чем удивила Сергея его новая знакомая?

Новую серию сериала Участковый с ДВРЗ смотрите онлайн - скоро на нашем сайте TV.UA.