Что смотреть по ТВ 20 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Из-за пандемии коронавируса многие работодатели перевели сотрудников на удаленную работу.
Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть сегодня.
Железный рыцарь
- США, Великобритания, Германия, боевик, драма, мелодрама, военный, история, 2011
- Рейтинг: IMDb 6.1, КиноПоиск 6.7
- TV1000 Action, 20 марта 14:20
Англия, 1215 год. Король Иоанн пообещал всем гражданам свободу и права, но обманул их. Лживый правитель решает захватить земли, чтобы окончательно утвердить свою власть. Рыцари Ордена тамплиеров дают отпор тирану и его войску.
Основано на реальных исторических событиях.
Пассажир
Франция, США, боевик, триллер, детектив, 2018
Рейтинг: IMDb 6.3, КиноПоиск 6.6
TV1000 Action, 20 марта 16:25
Вот уже 10 лет Майкл ездит на работу на одном и том же поезде в компании знакомых лиц. Но сегодня все изменится. Сначала Майкла увольняют с работы, а на обратном пути домой к нему подсаживается незнакомка, которая втягивает мужчину в смертельно опасную игру.
Фильм с неожиданной развязкой.
Охотники на ведьм
- США, Германия, боевик, фэнтези, ужасы, 2012
- Рейтинг: IMDb 6.1, КиноПоиск 6.6
- ViP Megahit, 20 марта 19:00
В детстве Гензель и Гретель сбежали из пряничного домика, где они чуть не стали ужином кровожадной ведьмы. Одолев хитростью злую колдунью, брат и сестра решили посвятить свою жизнь борьбе с нечистью. Сейчас Гензель и Гретель путешествуют по миру и помогают тем, кто сталкивается с темной магией.
Вольная интерпретация сказки «Гензель и Гретель» братьев Гримм.
Тайное окно
- США, триллер, детектив, 2004
- Рейтинг: IMDb 6.6, КиноПоиск 7.2
- TV1000, 20 марта 19:10
Еще недавно у Морта Рейни было все — любимая жена и успешная карьера писателя. Сейчас же он апатично коротает дни в домике на берегу озера. Но однажды уединение героя нарушает таинственный мужчина, который обвиняет Морта в плагиате произведения. Незнакомец будет преследовать Рейни, пока писатель не найдет доказательства того, что его рассказ был опубликован раньше.
Психологический триллер, снятый по повести Стивена Кинга «Секретное окно, секретный сад».
Рэмпейдж
- США, фантастика, боевик, приключения, 2018
- ViP Premiere, 20 марта 18:20
- Рейтинг: IMDb 6.1, КиноПоиск 6.1
В результате вышедшего из-под контроля генетического эксперимента дружелюбная горилла-альбинос по кличке Джордж превращается в гигантского монстра. Но это еще не все: опасный мутаген также заражает волка и крокодила. Теперь по Чикаго бродят три огромных чудища, сметающие все на своем пути.
Обязательно к просмотру любителям блокбастеров наподобие «Годзиллы», «Кинг-Конга» и «Тихоокеанского рубежа».