Что смотреть по ТВ 20 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Из-за пандемии коронавируса многие работодатели перевели сотрудников на удаленную работу.

Это отличная возможность не тратить несколько часов на дорогу в офис и провести свободное время с пользой и удовольствием, например, пообщаться с близкими и вместе посмотреть фильмы по ТВ (отметим, кинотеатры также на карантине).

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть сегодня.

Железный рыцарь

США, Великобритания, Германия, боевик, драма, мелодрама, военный, история, 2011

Рейтинг: IMDb 6.1, КиноПоиск 6.7

TV1000 Action, 20 марта 14:20

Англия, 1215 год. Король Иоанн пообещал всем гражданам свободу и права, но обманул их. Лживый правитель решает захватить земли, чтобы окончательно утвердить свою власть. Рыцари Ордена тамплиеров дают отпор тирану и его войску.

Основано на реальных исторических событиях.

Пассажир

Франция, США, боевик, триллер, детектив, 2018

Рейтинг: IMDb 6.3, КиноПоиск 6.6

TV1000 Action, 20 марта 16:25

Вот уже 10 лет Майкл ездит на работу на одном и том же поезде в компании знакомых лиц. Но сегодня все изменится. Сначала Майкла увольняют с работы, а на обратном пути домой к нему подсаживается незнакомка, которая втягивает мужчину в смертельно опасную игру.

Фильм с неожиданной развязкой.

Охотники на ведьм

США, Германия, боевик, фэнтези, ужасы, 2012

Рейтинг: IMDb 6.1, КиноПоиск 6.6

ViP Megahit, 20 марта 19:00

В детстве Гензель и Гретель сбежали из пряничного домика, где они чуть не стали ужином кровожадной ведьмы. Одолев хитростью злую колдунью, брат и сестра решили посвятить свою жизнь борьбе с нечистью. Сейчас Гензель и Гретель путешествуют по миру и помогают тем, кто сталкивается с темной магией.

Вольная интерпретация сказки «Гензель и Гретель» братьев Гримм.

Тайное окно

США, триллер, детектив, 2004

Рейтинг: IMDb 6.6, КиноПоиск 7.2

TV1000, 20 марта 19:10

Еще недавно у Морта Рейни было все — любимая жена и успешная карьера писателя. Сейчас же он апатично коротает дни в домике на берегу озера. Но однажды уединение героя нарушает таинственный мужчина, который обвиняет Морта в плагиате произведения. Незнакомец будет преследовать Рейни, пока писатель не найдет доказательства того, что его рассказ был опубликован раньше.

Психологический триллер, снятый по повести Стивена Кинга «Секретное окно, секретный сад».

Рэмпейдж

США, фантастика, боевик, приключения, 2018

ViP Premiere, 20 марта 18:20

Рейтинг: IMDb 6.1, КиноПоиск 6.1

В результате вышедшего из-под контроля генетического эксперимента дружелюбная горилла-альбинос по кличке Джордж превращается в гигантского монстра. Но это еще не все: опасный мутаген также заражает волка и крокодила. Теперь по Чикаго бродят три огромных чудища, сметающие все на своем пути.

Обязательно к просмотру любителям блокбастеров наподобие «Годзиллы», «Кинг-Конга» и «Тихоокеанского рубежа».