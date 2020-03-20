Что смотреть по ТВ 20 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

20 марта 2020 11:19 Александр Кива
Что смотреть по ТВ 20 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Из-за пандемии коронавируса многие работодатели перевели сотрудников на удаленную работу.

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Это отличная возможность не тратить несколько часов на дорогу в офис и провести свободное время с пользой и удовольствием, например, пообщаться с близкими и вместе посмотреть фильмы по ТВ (отметим, кинотеатры также на карантине).

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть сегодня.

Железный рыцарь

  • США, Великобритания, Германия, боевик, драма, мелодрама, военный, история, 2011
  • Рейтинг: IMDb 6.1, КиноПоиск 6.7
  • TV1000 Action, 20 марта 14:20

Англия, 1215 год. Король Иоанн пообещал всем гражданам свободу и права, но обманул их. Лживый правитель решает захватить земли, чтобы окончательно утвердить свою власть. Рыцари Ордена тамплиеров дают отпор тирану и его войску.

Основано на реальных исторических событиях.

Пассажир

Франция, США, боевик, триллер, детектив, 2018

Рейтинг: IMDb 6.3, КиноПоиск 6.6

TV1000 Action, 20 марта 16:25

Вот уже 10 лет Майкл ездит на работу на одном и том же поезде в компании знакомых лиц. Но сегодня все изменится. Сначала Майкла увольняют с работы, а на обратном пути домой к нему подсаживается незнакомка, которая втягивает мужчину в смертельно опасную игру.

Фильм с неожиданной развязкой.

Охотники на ведьм

  • США, Германия, боевик, фэнтези, ужасы, 2012
  • Рейтинг: IMDb 6.1, КиноПоиск 6.6
  • ViP Megahit, 20 марта 19:00

В детстве Гензель и Гретель сбежали из пряничного домика, где они чуть не стали ужином кровожадной ведьмы. Одолев хитростью злую колдунью, брат и сестра решили посвятить свою жизнь борьбе с нечистью. Сейчас Гензель и Гретель путешествуют по миру и помогают тем, кто сталкивается с темной магией.

Вольная интерпретация сказки «Гензель и Гретель» братьев Гримм.

Тайное окно

  • США, триллер, детектив, 2004
  • Рейтинг: IMDb 6.6, КиноПоиск 7.2
  • TV1000, 20 марта 19:10

Еще недавно у Морта Рейни было все — любимая жена и успешная карьера писателя. Сейчас же он апатично коротает дни в домике на берегу озера. Но однажды уединение героя нарушает таинственный мужчина, который обвиняет Морта в плагиате произведения. Незнакомец будет преследовать Рейни, пока писатель не найдет доказательства того, что его рассказ был опубликован раньше.

Психологический триллер, снятый по повести Стивена Кинга «Секретное окно, секретный сад».

Рэмпейдж

  • США, фантастика, боевик, приключения, 2018
  • ViP Premiere, 20 марта 18:20
  • Рейтинг: IMDb 6.1, КиноПоиск 6.1

В результате вышедшего из-под контроля генетического эксперимента дружелюбная горилла-альбинос по кличке Джордж превращается в гигантского монстра. Но это еще не все: опасный мутаген также заражает волка и крокодила. Теперь по Чикаго бродят три огромных чудища, сметающие все на своем пути.

Обязательно к просмотру любителям блокбастеров наподобие «Годзиллы», «Кинг-Конга» и «Тихоокеанского рубежа».

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