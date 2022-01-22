Чужой: ТОП-5 фактов о фильме

Эксклюзив 22 января 2022 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Чужой: ТОП-5 фактов о фильме
Чужой: ТОП-5 фактов о фильме
пресс-служба канала 2+2

В субботу, 22 января, телеканал 2+2 покажет научно-фантастический фильм ужасов «Чужой», снятый одним из культовых режиссеров современности — Ридли Скотом.

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В центре сюжета фильма «Чужой» – экипаж корабля «Ностромо», совершивший посадку на одну из неизвестных планет. Команда обнаруживают звездолет, на котором замечено несколько странных объектов, напоминающих гигантский кокон. Все члены экипажа даже не представляют, какую опасность несут эти существа.

ТОП-5 фактов о фильме в подборке TV.UA:

1. Роль чужого в картине исполнил Боладжи Бадеджо, студент из Нигерии, которого случайно встретили члены съемочной группы в одном из баров. Рост парня составлял 208 см! В процессе съемок у Боладжи обнаружили боязнь высоты, поэтому для некоторых сцен изготовили костюм размером поменьше, в котором снимались каскадеры.

Актер фильма Чужой - Боладжи Бадеджо / пресс-служба канала 2+2

2.    Ридли Скотт стремился сделать что-то совершенно противоположное оптимистическому фэнтези, которое полюбилось американцам. Режиссер внес достаточно мрачные и жестокие сцены, чего ранее в кинематографе не было.

Фильм Чужой: Ридли Скотт / пресс-служба канала 2+2

3.    Между актерским составом и режиссером часто возникали конфликты. Съемки иногда проходили в очень непростых условиях, а некоторые сцены на самом деле вызывали у актеров отвращение и возмущение.

Актеры фильма Чужой / пресс-служба канала 2+2

4.    Швейцарский художник Ганс Руди Гигер разработал инопланетного «ксеноморфа», а также разные предметы, которые команда корабля находит на отдаленной планете. Гигер начал работать над «Чужим» из-за того, что производство фильма «Дюна», в котором он был задействован, поставили на паузу.

Фильм Чужой / пресс-служба канала 2+2

5.    Скафандры, в которых приходилось сниматься актерам, были огромными и очень неповоротливыми, без отверстий для воздуха. Работая в жарком помещении под осветительными приборами многие актеры падали в обморок. На площадке всегда дежурила медсестра и подавала им баллоны с кислородом. Только после того, как дети Ридли Скотта и оператора Дерека Ванлинта тоже приняли участие в съемках и одели на себя костюмы, режиссер разрешил проделать отверстия, чтобы дышать стало легче.

Чужой: ТОП-5 фактов о фильме / пресс-служба канала 2+2

Смотрите фильм «Чужой» на канале 2+2 в субботу, 22 января, в 14:55.

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