Чужой: ТОП-5 фактов о фильме
В субботу, 22 января, телеканал 2+2 покажет научно-фантастический фильм ужасов «Чужой», снятый одним из культовых режиссеров современности — Ридли Скотом.
ТОП-5 фактов о фильме в подборке TV.UA:
1. Роль чужого в картине исполнил Боладжи Бадеджо, студент из Нигерии, которого случайно встретили члены съемочной группы в одном из баров. Рост парня составлял 208 см! В процессе съемок у Боладжи обнаружили боязнь высоты, поэтому для некоторых сцен изготовили костюм размером поменьше, в котором снимались каскадеры.
2. Ридли Скотт стремился сделать что-то совершенно противоположное оптимистическому фэнтези, которое полюбилось американцам. Режиссер внес достаточно мрачные и жестокие сцены, чего ранее в кинематографе не было.
3. Между актерским составом и режиссером часто возникали конфликты. Съемки иногда проходили в очень непростых условиях, а некоторые сцены на самом деле вызывали у актеров отвращение и возмущение.
4. Швейцарский художник Ганс Руди Гигер разработал инопланетного «ксеноморфа», а также разные предметы, которые команда корабля находит на отдаленной планете. Гигер начал работать над «Чужим» из-за того, что производство фильма «Дюна», в котором он был задействован, поставили на паузу.
5. Скафандры, в которых приходилось сниматься актерам, были огромными и очень неповоротливыми, без отверстий для воздуха. Работая в жарком помещении под осветительными приборами многие актеры падали в обморок. На площадке всегда дежурила медсестра и подавала им баллоны с кислородом. Только после того, как дети Ридли Скотта и оператора Дерека Ванлинта тоже приняли участие в съемках и одели на себя костюмы, режиссер разрешил проделать отверстия, чтобы дышать стало легче.
Смотрите фильм «Чужой» на канале 2+2 в субботу, 22 января, в 14:55.