ТОП-5 фактов о космической саге Чужой

Эксклюзив 24 июля 2021 10:16 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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ТОП-5 фактов о космической саге Чужой
ТОП-5 фактов о космической саге Чужой
пресс-служба

В эти выходные канал 2+2 покажет сразу все части научно-фантастической саги «Чужой», первая часть которой вышла 42 года назад и стала сенсацией в мире кино.

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В центре истории — борьба офицера корпорации «Weyland-Yutani» Эллен Рипли с загадочными монстрами, представителями внеземной расы — Чужими.

Интересные факты о культовой франшизе — в подборке от TV.UA.

  1. Самый запоминающийся момент первого фильма, когда из груди героя Джона Херта вырывается зародыш Чужого. Подготовка к этой сцене длилась 4 часа! Чтобы все выглядело убедительно, на стол положили искусственный торс, а Джона попросили просунуть голову и руки в отверстия над ним. Внутри торса находились трубки с коровьими кишками и красной жидкостью, которые должны были взорваться. Чтобы поймать искренние эмоции актеров, сцену снимали сразу четыре камеры. Момент был настолько зрелищным и страшным, что вовремя съемок у Вероники Картрайт началась паническая атака и истерика.
  2. Космические скафандры главных героев были огромными, неудобными и очень жаркими. Актеры буквально задыхались в костюмах. Из-за этого на площадке всегда дежурила медсестра. 
  3. Снимать сиквел не собирались, поэтому премьера второй части состоялась спустя 6 лет. Сценарий «Чужих» продюсерам принес Джеймс Кэмерон, фанат оригинального фильма. Он только снял «Терминатора» и ждал его запуск. Продюсеры пообещали Джеймсу, что режиссерское кресло достанется ему только, если «Терминатор» станет успешным. Так и случилось!
  4. Третий фильм «Чужого» снимал клипмейкер Дэвид Финчер, и это были самые сложные съемки за все годы франшизы. Сценарий часто переписывали, из-за чего Финчер даже хотел покинуть проект. Фильм все-таки вышел на экраны, правда, Джеймс Кэмерон назвал картину «пощечиной для фанатов саги».
  5. В четвертой части для сцен под водой огромный резервуар наполняли 7 дней. Он находился прямо на территории студии Fox. Саму сцену снимали около 3 недель.

Смотрите научно-фантастическую франшизу на канале 2+2:

  • в субботу, с 15:50, «Чужой» и «Чужие»;
  • в воскресенье, с 14:10, «Чужой: Завет», «Чужой-3» и «Чужой 4: Возрождение».

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