ТОП-5 фактов о космической саге Чужой Эксклюзив Александр Кива

Александр Кива Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя» Все статьи автора...

ТОП-5 фактов о космической саге Чужой пресс-служба

В эти выходные канал 2+2 покажет сразу все части научно-фантастической саги «Чужой», первая часть которой вышла 42 года назад и стала сенсацией в мире кино.