Веселый вечер воскресенья вместе в любимыми мультфильмами: "Мадагаскар" и "Пингвины Мадагаскара"

Уже в это воскресенье, 9 января, НЛО TV покажет сразу два мульта: «Мадагаскар» в 18:40 и «Пингвины Мадагаскара» в 20:20.

Они «милые, симпатичные, но абсолютно ненормальные» персонажи животного мира. Эти веселые друзья – лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и бегемотиха Глория, а также отважная четверка пингвинов не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

«Мадагаскар»

Они ненормально классные, и вы их точно полюбите. Мечтая о бескрайних просторах Африки, зебра по имени Марти в ночь празднования своего десятого дня рождения решает сбежать из уютного, но наскучившего родного зоопарка.

"Мадагаскар" и "Пингвины Мадагаскара" / imdb.com

Лев Алекс, жираф Мелман и бегемотиха Глория преследуют Марти, пытаясь убедить его вернуться домой. Но в результате вся компания, после кораблекрушения, оказывается на песчаных берегах экзотического Мадагаскара. Марти счастлив, наконец-то его мечта сбудется! Но теперь путешественники с ужасом понимают, что с городскими привычками им придется распрощаться. Изнеженным животным надо учиться выживать в дикой природе острова.

"Мадагаскар" и "Пингвины Мадагаскара" / imdb.com

Кстати: В 2005 году режиссёры Том МакГрад и Эрик Дарнелл произвели фурор, создав «Мадагаскар» – один из самых кассовых мультфильмов. Приключенческая комедия от компании DreamWorks считалась самым ожидаемым событием двухтысячных. Милые животные из Центрального Нью-Йоркского зоопарка завоевывают сердца зрителей и спустя много лет.

Главные роли озвучили Бен Стиллер (Алекс, лев), Крис Рок (Марти, зебра), Джада Пинкетт-Смит (Глория, бегемот), Дэвид Швиммер (Мелман, жираф).

«Пингвины Мадагаскара»

Забыть всеми любимых пингвинов из знаменитого мультика «Мадагаскар» – невозможно. Так подумали режиссеры и придумали новые приключения для отважной четверки – Шкипера, Ковальски, Рико и Прапора. В 2012 году вышел в прокат спин-офф серии мультфильмов «Мадагаскар» об этих красавчиках – «Пингвины Мадагаскара».

"Мадагаскар" и "Пингвины Мадагаскара" / imdb.com

По сюжету, четверка пингвинов-шпионов объединяется с командой «Северный ветер», помогающей беззащитным животным. Им предстоит остановить злобного осьминога – доктора Октавиуса Брайна, желающего уничтожить этот мир. Зрители узнают историю рождения, а также множество секретов забавных пингвинов.

Главные роли озвучили: Том МакГрат (Шкипер), Крис Миллер (Ковальски), Конрад Вернон (Рико), Кристофер Найтс (Прапор). Также в озвучке поучаствовали голливудские звезды. Голосом Бенедикта Камбербэтча заговорил волк-агент ЦРУ - Классифильд, а главного злодея фильма – доктора Октавиуса Брайна озвучил сам Джон Малкович.

imdb.com

Интересные факты:

♦ Том МакГрад, который озвучил Шкипера, также является режиссером фильма.

♦ Компьютерную анимацию к мультфильму «Мадагаскар» специалисты из DreamWorks Animation создавали около четырех лет. Выражение эмоций «мадагаскарцами» и оцифровка персонажей выполнена очень качественно и красиво.

♦ В 2005 году вышел короткометражный мультфильм «Пингвины Мадагаскара в Рождественских приключениях».

♦ Спин-офф мультфильм «Пингвины Мадагаскара» разрабатывался на студии DreamWorks с момента выхода первой части сиквела «Мадагаскар».

Смотрите мультфильм «Мадагаскар» в воскресенье, 9 января, в 18:40 и «Пингвины Мадагаскара», в 20:20 на канале НЛО TV.