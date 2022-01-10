На Интере – премьера трех фильмов о любви

На этой неделе в дневном эфире телеканала «Интер» – три романтические кинопремьеры.

11 января в 12:25 выйдет немецкая романтическая комедия «Я создан для тебя», 12 января в 12:25 – немецкая драма «Так близко к горизонту», а 14 января в 12:25 – австралийская романтическая комедия «Короче говоря».

Во вторник, 11 января, в 12:25 телеканал «Интер» покажет премьеру немецкой романтической комедии «Я создан для тебя». Фильм снят по одноименному рассказу Эммы Браславски, удостоившейся за это произведение престижной литературной премии Deurscher Fiction Preis. Режиссером и сценаристом картины выступила Мария Шрадер.

Фильм "Я создан для тебя" / пресс-служба канала Интер

Главный герой – робот-красавчик Том, запрограммированный угадывать и исполнять любые желания своей владелицы Альмы. Но это не так просто, ведь женщина непредсказуема. Теперь каждому из них предстоит узнать, что значит быть человеком и любить.

Съемки картины проходили в Берлине в Пергамском музее, Йенском университете, галерее Джеймса Симона и в лесу Грюндевальд.

Главные роли сыграли немецкая актриса Марен Эггерт и англичанин Дэн Стивенс. Последнему для съемок в фильме пришлось выучить немецкий язык.

Учителем языка для Стивенса стала дочь режиссера Марии Шрадер, – рассказывает Марен Эггерт. –. Но и я внесла свою лепту – каждый день учила Дэна какому-то новому необычному немецкому слову. Ему это очень нравилось!» А еще британскому актеру ради роли робота Тома пришлось поменять стиль. «Я не хотел навязывать свою мужскую точку зрения по поводу образа своего персонажа – хотел, чтобы это была концепция режиссера, – говорит Дэн. – А Мария взяла, сначала постригла меня, а затем покрасила мне волосы! Цвет выбрала потемнее, чтобы волосы имели слегка искусственный оттенок. В реальной жизни я никогда не красил волосы в такие тона.

Фильм "Я создан для тебя" / пресс-служба канала Интер

Смогут ли робот Том и его владелица Альма найти общий язык? Смотрите в фильме «Я создан для тебя» во вторник в 12:25 на «Интере».

В среду, 12 января, в 12:25 на «Интере» – телепремьера немецкой драмы «Так близко к горизонту» режиссера Тима Трахте с Луной Ведлер и Янником Шуманном в главных ролях. Картина снята по одноименному автобиографичному роману писательницы Джессики Кох, это одна из самых успешных немецких книг последних лет, которая почти сразу после выхода заняла первое место в списке бестселлеров Amazon.

Фильм "Так близко к горизонту" / пресс-служба канала Интер

Джессика и Дэнни встретились друг с другом на рассвете своей взрослой жизни, когда чувства побеждают страх и преодолевают любые преграды. Молодые и влюбленные, они проводят вместе каждую секунду. Однако любовь с первого взгляда не может длиться вечно, и на это есть серьезная причина…

Съемки фильма «Так близко к горизонту» проходили в Германии – в Кельне и Мюнхене, а также в Португалии в Лиссабоне.

Главные роли сыграли молодые актеры Луна Ведлер и Янник Шуманн.

События этого фильма вполне могли произойти с каждым в реальности, – говорит о фильме Луна. – Это замечательная история любви, которая учит нас быть сильными. Именно такие истории сейчас нужны.

Фильм "Так близко к горизонту" / пресс-служба канала Интер

Я хочу, чтобы зрители заразились этой любовью, чтобы они плакали в каких-то моментах. Картина показывает, что нужно быть благодарными за то время, которое мы можем провести с любимым, – добавляет Янник Шуманн.

А в пятницу, 14 января, в 12:25 на «Интере» – премьерный показ австралийской романтической комедии «Короче говоря». В главных ролях – Рейф Сполл и Зара Ньюман. Режиссером выступил Джош Лоусон.

Тедди – классический прокрастинатор, всегда опаздывает, находит массу причин не выполнять свои обязанности и просто не ценит свое и чужое время. Однажды он просыпается после свадьбы и обнаруживает, что через каждые сутки он перескакивает на целый год своей жизни. Теперь ему придется не только побороться за любовь, но и научиться по-настоящему ценить каждое мгновение.

Фильм "Короче говоря" / пресс-служба канала Интер

Режиссер Джош Лоусон признается, что хотел преподать урок главному герою своего фильма:

У меня всегда был страх смерти. Причем не столько смерти, сколько отсутствия жизни в самой жизни. Я вложил это ощущение в Тедди и заставил его страдать. Я хотел преподать этому персонажу урок, что хоть жизнь и коротка, у нас еще много времени.

Фильм "Короче говоря" / пресс-служба канала Интер

Для актрисы Зары Ньюман фильм «Короче говоря» стал дебютом в жанре романтической комедии: «Это был захватывающий вызов – представить себя в этом жанре и такой роли. Также мне понравилось, что сценарий читался как пьеса: было много длинных разговоров между двумя людьми. А так как у меня большой театральный опыт, это очень помогло мне в работе над этой картиной. Еще я надеюсь, что после просмотра этого фильма люди почувствуют мотивацию и вдохновение, чтобы по-настоящему жить полной жизнью и делать уже сегодня то, что они хотят, не откладывая».

Смотрите три романтические кинопремьеры 11, 12 и 14 января в 12:25 на телеканале «Интер».