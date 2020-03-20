Что смотреть по ТВ 21 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

20 марта 2020 19:40 Александр Кива
Что смотреть по ТВ 21 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Что смотреть по ТВ 21 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Коронавирус внес в нашу жизнь существенные коррективы.

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Сотрудников перевели на удаленную работу, развлекательные центры и кинотеатры закрыли, нас призвали не выходить из дома без острой необходимости. 

Свободное время, которое у нас появилось, дает нам больше возможностей отдыхать и расслабляться. И проще всего это сделать за просмотром интересного фильма по ТВ.

Редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 21 марта. 

Облачно, возможны осадки: Месть ГМО

  • США, мультфильм, фантастика, фэнтези, комедия, приключения, семейный, 2013
  • Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 6.4
  • ViP Comedy, 21 марта 14:00

Юный ученый Флинт Локвуд изобрел машину, превращающую воду в еду. Однако устройство вышло из-под контроля и породило гигантских живых гибридов. Флинту и его друзьям предстоит уничтожить машину, чтобы не дать ей распространить опасные живодукты по всему миру.

Веселая анимационная картина для семейного просмотра.

Богемская рапсодия

  • США, Великобритания, биография, драма, 2018
  • Рейтинг: IMDb 8.0, КиноПоиск 8.0
  • ViP Premiere, 21 марта 17:50

История культовой группы Queen: от истоков создания и до легендарного выступления на Live Aid. Ошеломляющий успех, эпатажные образы, уникальное звучание, скандалы и распад коллектива — эти бунтари сводили с ума весь мир.

Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Воспитательница

  • США, Великобритания, Канада, драма, 2018
  • Рейтинг: IMDb 6.7, КиноПоиск 6.6
  • TV1000 World Kino, 21 марта 18:20

Воспитательница детского сада Лиза Спинелли обнаруживает у своего пятилетнего воспитанника Джимми талант к стихосложению. Поэзия —  единственная отдушина в ее скучной жизни, поэтому женщина решает помочь мальчику развить его дар. Вскоре восхищение перерастает в одержимость. Втайне от родителей мальчика Лиза начинает заставлять Джимми заниматься поэзией.

Глубокая драма об одержимости и нереализованных мечтах.

Полночь в Париже

  • США, Испания, фэнтези, мелодрама, комедия, 2011
  • Рейтинг: IMDb 7.7, КиноПоиск 7.7
  • TV1000 World Kino, 21 марта 23:35

Писатель отправляется в одиночную прогулку по ночному Парижу. Выпив пару рюмок, мужчина садится в машину к незнакомцу, которая неожиданно переносит его в 20-е годы прошлого века.

Премия «Оскар» за лучший сценарий. Обязательно к просмотру творческим личностям и поклонникам Вуди Аллена.

Черный дрозд

  • США, Франция, триллер, драма, криминал, 2011
  • Рейтинг: IMDb 6.3, КиноПоиск 6.2
  • TV1000 Action, 21 марта 23:45

Эддисон и его сестра Лайза попадают в аварию после удачного ограбления казино. Эддисон убивает полицейского, который поспешил к ним на помощь. Герои решают разделиться, чтобы запутать след, однако снежная буря нарушает их план.

Криминальный триллер с элементами драмы.

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