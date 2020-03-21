Что смотреть по ТВ 22 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Многие украинцы из-за объявленного карантина в связи с распространением коронавируса сейчас находятся дома.

Примадонна

Для того, чтобы не скучать, редакция сайта TV.UA совместно с каналами TV1000 составила список теленовелл, которые вы можете посмотреть 22 марта по ТВ.

Великобритания, Франция, драма, комедия, биография, музыка, 2016

Рейтинг: IMDb 6.8, КиноПоиск 6.8

ViP Premiere, 22 марта 18:15

Флоренс Фостер Дженкинс всю жизнь мечтала стать оперной певицей. К несчастью, у нее напрочь отсутствуют слух, голос и чувство ритма. Но однажды желание выступать на сцене окончательно берет верх и Флоренс решает дать концерт.

Фильм основан на реальных событиях.

Молодая Виктория

США, Великобритания, драма, мелодрама, биография, история, 2009

Рейтинг: IMDb 7.3, КиноПоиск 7.6

TV1000 World Kino, 22 марта 18:20

Юная принцесса Виктория становится жертвой дворцовых интриг: все вокруг, даже родная мать, хотят использовать ее, чтобы завладеть троном. Ее дядя, король Бельгии Леопольд I, отправляет своего племенника Альберта, чтобы тот добился симпатии будущей королевы исключительно из политических соображений. Однако, между молодыми людьми пробуждаются искренние чувства.

Фильм основан на реальных событиях. Часть съемок проходила в замке Бельвуар, где какое-то время жила настоящая королева Виктория.

Боевой конь

США, история, драма, 2011

Рейтинг: IMDb 7.2, КиноПоиск 7.7

ViP Megahit, 22 марта 21:05

Невероятная история дружбы мальчика Альберта и его коня Джоуи, которую не удалось разрушить ни многолетней разлуке, ни страшной войне.

Трогательная история, снятая по мотивам одноименного романа Майкла Морпурго.

Женщина в черном

Великобритания, Канада, ужасы, фэнтези, триллер, драма, 2012

Рейтинг: IMDb 6.4, КиноПоиск 6.5

TV1000 Action, 22 марта 22:25

Молодой юрист Артур Киппс отправляется в заброшенную деревню, чтобы составить реестр документов поместья Ил Марш. Он узнает, что местных детей преследует и доводит до самоубийства некая «женщина в черном». Она мстит за смерть своего сына, утонувшего в болоте. Тело погибшего так и не нашли. Артур решает достать мальчика из болота и похоронить, но поможет ли это?

Музыкальные шкатулки и механические игрушки в фильме — не реквизит, а реальный антиквариат из ХІХ века.

Все деньги мира

США, Великобритания, триллер, драма, криминал, детектив, биография, 2017

Рейтинг: IMDb 6.8, КиноПоиск 6.6

TV1000, 22 марта 22:55

Неизвестные похищают внука богатейшего человека мира. Они требуют 17 миллионов долларов выкупа, но скупой миллиардер не намерен отдавать ни цента преступниками. Бедствующая мать похищенного ищет помощи у сотрудника охранной службы бессердечного свекра.

Фильм основан на реальных событиях.