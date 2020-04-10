МастерШеф. Профессионалы-2: шефы будут готовить сникерсы, баунти и рафаэлло, не зная рецептов

10 апреля 2020 22:30 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: шефы будут готовить сникерсы, баунти и рафаэлло, не зная рецептов
МастерШеф. Профессионалы-2 выпуск 6 от 11.04.2020
пресс-служба канала СТБ

В шоу «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ повара с опытом работы разгадывают кулинарные загадки, повторяют блюда лучших мировых ресторанов и используют новейшие технологии кулинарного мира.

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В седьмом выпуске «МастерШеф. Профессионалы» судьи пойдут еще дальше и заставят поваров повторить те блюда, которые знакомы едва ли не каждому человеку на этой планете.

Нас невероятно радует то, какими темпами развиваются наши шефы. Поэтому решили бросить вызов не только мишленовским ресторанам, но и огромным международным корпорациям. Под коробками участники найдут легендарные сладости, – рассказывает Эктор Хименес-Браво. – Эти конфеты завоевали весь мир и принесли своим владельцам миллиарды долларов. Наши участниками станут первыми в истории «МастерШеф», кто будет готовить эти знаменитые десерты на кухне проекта.

МастерШеф. Профессионалы-2 выпуск 6 от 11.04.2020 / пресс-служба
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Участники разделятся на семь команд, каждой из которых нужно приготовить что-то одно: сникерс, баунти, твикс, киндер милк-слайс, птичье молоко, ферреро роше и рафаэлло.

На готовку судьи выделят два часа. За это время нужно повторить конфету один в один: вкус, текстура, форма и общий внешний вид. Естественно, рецептов нет ни у кого, мировые корпорации держат их в строжайшем секрете. Поэтому участникам стоит полагаться только на собственные вкусовые рецепторы, чтобы разгадать ингредиенты.

МастерШеф. Профессионалы-2 выпуск 6 от 11.04.2020 / пресс-служба
Кому окажутся под силу десерты из супермаркета, увидим в субботу 11 апреля в 19:00 на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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СТБ Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский МастерШеф. Профессионалы-2

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