МастерШеф. Профессионалы-2: шефы будут готовить сникерсы, баунти и рафаэлло, не зная рецептов
В шоу «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ повара с опытом работы разгадывают кулинарные загадки, повторяют блюда лучших мировых ресторанов и используют новейшие технологии кулинарного мира.
Нас невероятно радует то, какими темпами развиваются наши шефы. Поэтому решили бросить вызов не только мишленовским ресторанам, но и огромным международным корпорациям. Под коробками участники найдут легендарные сладости, – рассказывает Эктор Хименес-Браво. – Эти конфеты завоевали весь мир и принесли своим владельцам миллиарды долларов. Наши участниками станут первыми в истории «МастерШеф», кто будет готовить эти знаменитые десерты на кухне проекта.
На готовку судьи выделят два часа. За это время нужно повторить конфету один в один: вкус, текстура, форма и общий внешний вид. Естественно, рецептов нет ни у кого, мировые корпорации держат их в строжайшем секрете. Поэтому участникам стоит полагаться только на собственные вкусовые рецепторы, чтобы разгадать ингредиенты.
Напомним,