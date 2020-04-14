Заклятые друзья: 6 интересных фактов о новом детективе от создателей сериала Пес

14 апреля 2020 17:45 Александр Кива
Заклятые друзья: 6 интересных фактов о новом детективе от создателей сериала Пес

21 марта в 21:30 на ICTV стартует премьера иронического детектива «Заклятые друзья».

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Сериал Заклятые друзья поведает о приключениях следователей, которым предстоит раскрыть серию мистических преступлений в маленьком провинциальном городке.

Сайт TV.UA собрал самые интересные факты о новой ленте.

  1. Изначально сериал хотели назвать «Роберт и Попеску», по аналогии к оригинальной испанской версии детектива «Ольмос и Роблес». Но в украинскую версию создатели добавили больше иронии, гротеска и мистики. Поэтому и название сериала выбрали соответствующее – «Заклятые друзья».
  2. Каст актеров, сыгравших главные роли в сериале, вышел интернациональным. Следователя Роберта сыграл литовский актер Джеймс Тратас, провинциального сыщика Попеску – белорус Сергей Новицкий, а помощника следователя Охламонова – укринец Олег Иваница, экс-актер «Дизель Шоу». Актеры сразу поладили и даже подружились. Даже после съемок они часто собирались вместе в кафе, чтобы отдохнуть и обсудить новые сцены.
  3. Съемки проходили в киноселе Нежиловычи, а также на одной из крупнейших в Украине киностудий Victoria Film Studios. Там построили целый старинный город, в котором и происходят основные действия в сериале. Масштабные декорации использовали для создания центральной городской площади, полицейского участка, тюремной камеры, местного кафе и больше десятка жилых домов. А все для того, чтобы передать старинную атмосферу городка, который «застрял во времени».
  4. Съемки детектива проходили даже в Печерских пещерах. Там в узких проходах подземелья снимали сцену с факелами. Из-за большой задымленности съемочной группе пришлось работать в масках – за день их использовали более 1000 штук. Актёрам же после каждого сыгранного дубля приходилось бежать наверх, чтобы подышать воздухом. 
  5. Звездный состав пополнил Михаил Жонин, известный ролью Гнездилова в популярном сериале «Пес». В «Заклятых друзьях» зрители увидят актера в необычном образе. В одной из сцен он примерит средневековые доспехи и поучаствует в поединке с главным героем Робертом.
  6. Созданием нового детектива занималась продакшн-студия Pro-TV – компания, которая снимает сериал «Пес», а это предвещает успех новому проекту.

Не пропустите премьеру сериала 21 апреля в 21:30 на телеканале ICTV.

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