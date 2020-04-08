Заклятые друзья: на ICTV покажут адаптацию испанского сериала

8 апреля 2020 12:00 Александр Кива
Заклятые друзья: на ICTV покажут адаптацию испанского сериала
Заклятые друзья: на ICTV покажут адаптацию испанского сериала

21 апреля на ICTV состоится премьера иронического детектива «Заклятые друзья», снятого по мотивам популярного испанского сериала «Ольмос и Роблес».

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В Украине адаптацией занимались авторы легендарного сериала «Пес». В 16-серийном детективе двое следователей будут расследовать серию мистических преступлений в небольшом городке.

Жуткие легенды, таинственные преступления и харизматичный следователь – здесь присутствуют все элементы затягивающего детектива. По сюжету, столичного полицейского Роберта (Джеймс Тратас) присылают в «запущенную» провинцию разобраться с загадочным делом. В помощники ему достаются местный следователь Попеску (Сергей Новицкий) и его напарник Охламонов (Олег Иваница). Местные стражи порядка не отличаются умом и сообразительностью, вдобавок угнетает беспросветная закостенелость самого городка. Он как будто остался в прошлом веке, полицейские до сих пор оформляют дела на печатной машинке и подшивают их в потускневшие папки. Профессионалу Роберту сработаться со старомодными полицейскими и найти злодеев без технической помощи будет не просто.

«Ольмос и Роблес» один из самых популярных детективных сериалов в Испании. В нем есть серия таинственных преступлений, екшн, юмор и даже немного мистики. Такой формат для украинской сериальной индустрии – это новинка. Надеюсь, зрители оценят и полюбят сериал», рассказывает Джеймс Тратас.   

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Для создания образа минувших лет был специально выстроен целый городок на одной из крупнейших в Украине киностудий Victoria Film Studios. Также задействовали много раритетных вещей и уникальных ретро-машин.

Главные роли сыграли литовец Джеймс Тратас, белорус Сергей Новицкий и известный украинский актер, экс-участник «Дизель Шоу» Олег Иваница.

Смотрите премьеру сериала Заклятые друзья с 21 апреля на телеканале ICTV.

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