Ночной администратор: 5 захватывающих фактов о сериале

Сериал «Ночной администратор» образец настоящего качественного английского шпионского кино.

Менее картонный, чем бондиана, с глубокими персонажами, красивыми пейзажами, динамичными экшн-сценами и возможностью заглянуть в роскошную жизнь сильных мира сего. Если вы до сих пор не посмотрели его, срочно наверстывайте упущенное! А мы приоткроем несколько закадровых секретов.

Сериал снят по международному бестселлеру, одноименному роману Джона Ле Карре. Писатель признанный мастер шпионских боевиков, однако его произведения — не просто беллетристика. Персонажи Ле Карре имеют сложные психологические портреты, их отношения непредсказуемы, он не делит людей на плохих и хороших. Это отразилось и в сериале. «Самый страшный человек в мире», торговец оружием Ричард Роупер, роль которого блестяще исполнил Хью Лори — одновременно умный, обаятельный, душа компании. При этом автор однозначно разделяет понятия добра и зла, и то, что свои таланты Роупер использует во имя безусловного зла вызывает осуждение зрителей.

Действие истории адаптировано под наше время. Ричард Роупер имеет дело не с наркокартелями, как в романе 20 лет назад, которые были у всех на слуху в 1980-1990-е, а с политическими силами. Сериал начинается в Каире во время «Арабской весны», некоторые действия происходят на сирийско-турецкой границе, в то время как в романе фигурируют Багамы и Кипр.

По идее режиссера Сюзанны Бир, одному из главных героев — агенту Берру — сменили пол. Нудный, одержимый работой персонаж превратился в беременную женщину! В борьбе мужчины и женщины за власть, что безусловно происходит у Роупера и Берр, есть своя особая химия. При первой встрече актриса Оливия Колман объявила Сюзанне, что она беременна. Режиссер приняла это как подарок. Ее беременность усиливает решимость свергнуть Роупера, будто у Анжелы внутри тикает секундомер. Она знает, что скоро родит, а значит, должна поймать Роупера, прежде чем это произойдет.

Актер Хью Лори всегда был большим поклонником творчества Джона Ле Карре. Он прочел роман «Ночной администратор» сразу после выходи в свет, и тут же захотел не только исполнить главную роль Джонатана Пайна, но и выкупить права на экранизацию. Однако, его опередил продюсер Сидни Поллок. Спустя время он все же сумел попасть в проект своей мечты, правда на другую роль. Хотя многих удивил выбор Лори на роль худшего злодея, актер справился просто блестяще!

Над сериалом работали сразу два телеканала: британский ВВС и американский АМС. Бюджет составил около 37,5 млн долларов. Все главные роли исполнили британские актеры. Том Хиддлстон (Пайн), Хью Лори и Том Холландер (Корки) в свое время даже закончили одну подготовительную школу в Оксфорде, кроме того, Холландер и Лори выпускники одного университет в Кембридже. Эти актеры образованные и очень умные люди в реальной жизни.

Смотрите сериал «Ночной администратор» на канале АМС с 30 апреля в 22:00