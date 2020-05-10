Что посмотреть по ТВ 11 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

10 мая 2020 14:12 Александр Кива
Что посмотреть по ТВ 11 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Что посмотреть по ТВ 11 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 11 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Папаньки - 2, СТБ, 20:15

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 Зрители увидят долгожданное продолжение истории о приключениях четверых друзей-отцов, которые живут в одном дворе столичной многоэтажки. Кроме чисто мужских интересов, их объединяют две важные темы – воспитание детей и отношения со своими вторыми половинками. “Папаньки” часто попадают в забавные, порой нелепые и всегда очень “по-дизелевски” смешные ситуации, но в результате любовь и настоящая поддержка преодолевают все.

Женские секреты, канал Украина, 21:00

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В центре сюжета - психолог Марта, которая работает в лицее и узнаёт о беременности одной из своих учениц. 16-летняя Юля не может рассказать об этом своим родителям, и Марта обязуется ей помочь.

Всё усложняется тем, что отец Юли - это первая любовь Марты, Иван. И хотя наша героиня собирается замуж, неожиданно Марта понимает, что Иван ей не безразличен... Марта не сможет бросить своего жениха, однако с каждым днем чувство к Ивану становятся всё сильнее. Как поступит Марта?

А также смотрите:

  • 06:25 Т/с "Папаньки" СТБ
  • 10:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ
  • 11:15 Т/с "Охотники за древностями" К1
  • 12:10 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV
  • 12:20 Т/с "Верни мою жизнь" Украина
  • 14:50 Т/с "Папаньки" СТБ 
  • 15:00 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV
  • 15:00 Т/с "Суперкопы" НЛО TV 
  • 16:30 Танька и Володька ТЕТ 
  • 17:00 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV 
  • 17:00 История одного преступления Украина
  • 18:50 Т/с "Касл" НЛО TV  
  • 19:20 Т/с "Папаньки" СТБ 
  • 20:00 Танька и Володька ТЕТ 
  • 20:15 Т/с "Папаньки - 2" СТБ
  • 21:00 Т/с "Ни шагу назад 2. На линии фронта" Интер
  • 21:00 Т/с "Женские секреты" Украина
  • 21:00 Танька и Володька ТЕТ 
  • 23:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ
  • 23:10 Т/с "Девочки мои" Украина 

Что посмотреть по ТВ 11 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Алита: Боевой ангел, 20:10, канал 1+1

Действие фильма происходит через 300 лет после Великой войны в XXVI веке. Доктор Идо находит останки женщины-киборга. После починки киборг ничего не помнит, но обнаруживает, что в состоянии пользоваться боевыми приемами киборгов. Начинаются поиски утерянных воспоминаний.

А также смотрите:

  • 10:45 Х/ф "Троя" ICTV
  • 11:50 Х/ф "Перебежчик" Интер
  • 12:15 Х/ф "Опекун" НТН
  • 13:00 Х/ф "Темная башня" Новый канал 
  • 13:00 Х/ф "Посылка" К1
  • 13:00 Х/ф "Троя" ICTV 
  • 13:40 Х/ф "Охотники за сокровищами" 2+2
  • 13:50 Х/ф "Жених с того света" НТН  
  • 13:55 Х/ф "Стартрек: Бесконечность" ICTV 
  • 14:30 Х/ф "Белоснежка и охотник" Новый канал 
  • 14:50 Х/ф "Дальше некуда" НТН
  • 17:00 Х/ф "Охотник и Снежная королева" Новый канал
  • 17:00 Х/ф "Терминатор: Генезис" 1+1 
  • 19:15 Х/ф "План побега" ICTV  
  • 20:15 Х/ф "Алита: Боевой ангел" 1+1 
  • 21:10 Х/ф "Дракула. Неизвестная история" Новый канал
  • 21:15 Х/ф "План побега-2" ICTV
  • 22:30 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 1+1
  • 22:50 Х/ф "Оборотень" Новый канал 

Что посмотреть по ТВ 11 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Від пацанки до панянки, 19:00, Новый канал

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На тринадцатой неделе все без исключения «пацанки» отправятся домой. До окончания проекта осталось не так уж много времени. Поэтому преподаватели Школы леди приняли решение, что девушки уже сейчас должны освоиться дома и привыкнуть к мысли, что скоро им придется меняться самостоятельно. Все ли участницы пройдут проверку домом?

А также смотрите:

  • 09:00 "Орел и Решка. Шопинг" К1 
  • 09:20 Дети против звезд Новый канал 
  • 09:35 "Затерянный мир" 2+2 
  • 11:00 4 свадьбы ТЕТ
  • 13:00 Мамахохотала. Лучшее НЛО TV 
  • 18:15 СуперМама СТБ 
  • 19:20 "Орел и Решка. На краю света" К1 
  • 20:10"Орел и Решка. Перезагрузка" К1 

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