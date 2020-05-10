Что посмотреть по ТВ 11 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 11 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Папаньки - 2, СТБ, 20:15

Женские секреты, канал Украина, 21:00

Зрители увидят долгожданное продолжение истории о приключениях четверых друзей-отцов, которые живут в одном дворе столичной многоэтажки. Кроме чисто мужских интересов, их объединяют две важные темы – воспитание детей и отношения со своими вторыми половинками. “Папаньки” часто попадают в забавные, порой нелепые и всегда очень “по-дизелевски” смешные ситуации, но в результате любовь и настоящая поддержка преодолевают все.

В центре сюжета - психолог Марта, которая работает в лицее и узнаёт о беременности одной из своих учениц. 16-летняя Юля не может рассказать об этом своим родителям, и Марта обязуется ей помочь.

Всё усложняется тем, что отец Юли - это первая любовь Марты, Иван. И хотя наша героиня собирается замуж, неожиданно Марта понимает, что Иван ей не безразличен... Марта не сможет бросить своего жениха, однако с каждым днем чувство к Ивану становятся всё сильнее. Как поступит Марта?

А также смотрите:

06:25 Т/с "Папаньки" СТБ

10:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ

11:15 Т/с "Охотники за древностями" К1

12:10 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV

12:20 Т/с "Верни мою жизнь" Украина

14:50 Т/с "Папаньки" СТБ

15:00 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV

15:00 Т/с "Суперкопы" НЛО TV

16:30 Танька и Володька ТЕТ

17:00 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV

17:00 История одного преступления Украина

18:50 Т/с "Касл" НЛО TV

19:20 Т/с "Папаньки" СТБ

20:00 Танька и Володька ТЕТ

20:15 Т/с "Папаньки - 2" СТБ

21:00 Т/с "Ни шагу назад 2. На линии фронта" Интер

21:00 Т/с "Женские секреты" Украина

21:00 Танька и Володька ТЕТ

23:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ

23:10 Т/с "Девочки мои" Украина

Что посмотреть по ТВ 11 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Алита: Боевой ангел, 20:10, канал 1+1

Действие фильма происходит через 300 лет после Великой войны в XXVI веке. Доктор Идо находит останки женщины-киборга. После починки киборг ничего не помнит, но обнаруживает, что в состоянии пользоваться боевыми приемами киборгов. Начинаются поиски утерянных воспоминаний.

А также смотрите:

10:45 Х/ф "Троя" ICTV

11:50 Х/ф "Перебежчик" Интер

12:15 Х/ф "Опекун" НТН

13:00 Х/ф "Темная башня" Новый канал

13:00 Х/ф "Посылка" К1

13:00 Х/ф "Троя" ICTV

13:40 Х/ф "Охотники за сокровищами" 2+2

13:50 Х/ф "Жених с того света" НТН

13:55 Х/ф "Стартрек: Бесконечность" ICTV

14:30 Х/ф "Белоснежка и охотник" Новый канал

14:50 Х/ф "Дальше некуда" НТН

17:00 Х/ф "Охотник и Снежная королева" Новый канал

17:00 Х/ф "Терминатор: Генезис" 1+1

19:15 Х/ф "План побега" ICTV

20:15 Х/ф "Алита: Боевой ангел" 1+1

21:10 Х/ф "Дракула. Неизвестная история" Новый канал

21:15 Х/ф "План побега-2" ICTV

22:30 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 1+1

22:50 Х/ф "Оборотень" Новый канал

Что посмотреть по ТВ 11 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Від пацанки до панянки, 19:00, Новый канал

На тринадцатой неделе все без исключения «пацанки» отправятся домой. До окончания проекта осталось не так уж много времени. Поэтому преподаватели Школы леди приняли решение, что девушки уже сейчас должны освоиться дома и привыкнуть к мысли, что скоро им придется меняться самостоятельно. Все ли участницы пройдут проверку домом?

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