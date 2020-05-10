Что посмотреть по ТВ 11 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.
Что посмотреть по ТВ 11 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ
Папаньки - 2, СТБ, 20:15
Женские секреты, канал Украина, 21:00
Всё усложняется тем, что отец Юли - это первая любовь Марты, Иван. И хотя наша героиня собирается замуж, неожиданно Марта понимает, что Иван ей не безразличен... Марта не сможет бросить своего жениха, однако с каждым днем чувство к Ивану становятся всё сильнее. Как поступит Марта?
А также смотрите:
- 06:25 Т/с "Папаньки" СТБ
- 10:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ
- 11:15 Т/с "Охотники за древностями" К1
- 12:10 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV
- 12:20 Т/с "Верни мою жизнь" Украина
- 14:50 Т/с "Папаньки" СТБ
- 15:00 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV
- 15:00 Т/с "Суперкопы" НЛО TV
- 16:30 Танька и Володька ТЕТ
- 17:00 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV
- 17:00 История одного преступления Украина
- 18:50 Т/с "Касл" НЛО TV
- 19:20 Т/с "Папаньки" СТБ
- 20:00 Танька и Володька ТЕТ
- 20:15 Т/с "Папаньки - 2" СТБ
- 21:00 Т/с "Ни шагу назад 2. На линии фронта" Интер
- 21:00 Т/с "Женские секреты" Украина
- 21:00 Танька и Володька ТЕТ
- 23:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ
- 23:10 Т/с "Девочки мои" Украина
Что посмотреть по ТВ 11 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ
Алита: Боевой ангел, 20:10, канал 1+1
Действие фильма происходит через 300 лет после Великой войны в XXVI веке. Доктор Идо находит останки женщины-киборга. После починки киборг ничего не помнит, но обнаруживает, что в состоянии пользоваться боевыми приемами киборгов. Начинаются поиски утерянных воспоминаний.
А также смотрите:
- 10:45 Х/ф "Троя" ICTV
- 11:50 Х/ф "Перебежчик" Интер
- 12:15 Х/ф "Опекун" НТН
- 13:00 Х/ф "Темная башня" Новый канал
- 13:00 Х/ф "Посылка" К1
- 13:00 Х/ф "Троя" ICTV
- 13:40 Х/ф "Охотники за сокровищами" 2+2
- 13:50 Х/ф "Жених с того света" НТН
- 13:55 Х/ф "Стартрек: Бесконечность" ICTV
- 14:30 Х/ф "Белоснежка и охотник" Новый канал
- 14:50 Х/ф "Дальше некуда" НТН
- 17:00 Х/ф "Охотник и Снежная королева" Новый канал
- 17:00 Х/ф "Терминатор: Генезис" 1+1
- 19:15 Х/ф "План побега" ICTV
- 20:15 Х/ф "Алита: Боевой ангел" 1+1
- 21:10 Х/ф "Дракула. Неизвестная история" Новый канал
- 21:15 Х/ф "План побега-2" ICTV
- 22:30 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 1+1
- 22:50 Х/ф "Оборотень" Новый канал
Что посмотреть по ТВ 11 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ
Від пацанки до панянки, 19:00, Новый канал
А также смотрите:
- 09:00 "Орел и Решка. Шопинг" К1
- 09:20 Дети против звезд Новый канал
- 09:35 "Затерянный мир" 2+2
- 11:00 4 свадьбы ТЕТ
- 13:00 Мамахохотала. Лучшее НЛО TV
- 18:15 СуперМама СТБ
- 19:20 "Орел и Решка. На краю света" К1
- 20:10"Орел и Решка. Перезагрузка" К1