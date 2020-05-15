МастерШеф. Профессионалы-2: участники за несколько часов построят ресторан и приготовят блюда
Уже в эту субботу, 16 мая, в 19:00 участники построят собственные рестораны!
Каждой команде нужно построить свой собственный ресторан с концепцией и авторским меню. Когда рестораны будут готовы, мы с Эктором, Олей и нашими близкими друзьями, которые хорошо знаются на ресторанном бизнесе, станем гостями их заведений. Блюда будут в формате сет-меню,– комментирует Владимир Ярославский.
Роза из свеклы, десерт в виде камня, сорбет из шампанского, овощной шот, а кто-то попытается сделать даже молекулярную кухню. Какая команда победит – лесная или морская – узнаем уже в субботу, 16 мая, в 19:00 на телеканале СТБ.
Напомним,