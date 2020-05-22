МастерШеф. Профессионалы-2: участники приготовят диетические блюда для людей с проблемами со здоровьем

22 мая 2020 23:00 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: участники приготовят диетические блюда для людей с проблемами со здоровьем
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
пресс-служба канала СТБ

Шоу МастерШеф. Профессионалы на телеканале СТБ показывает новые грани продуктов, а также раскрывает, как сделать обычные блюда по-настоящему вкусными.

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Уже в эту субботу, 23 мая, в 19:00 участники «МастерШеф. Профессионалы-2» будут готовить диетические блюда для людей с проблемами со здоровьем.

Трендовых диет много, поэтому мы решили копнуть глубже и обратиться к суровой классике, – комментирует Ольга Мартыновская. – Речь идет про диетические столы Мануиля Певзнера. Он разделил разные ограничения на разные столы. Именно по этим принципам будут готовить участники. Нужно приготовить блюда, которые можно есть при этих болезнях. И исключить то, что нельзя.

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020) / пресс-служба канала СТБ
Участников разделят на две команды и дадут инструкции с болезнями. В этом испытании нужно подготовить несколько блюд для людей, у которых: сахарный диабет, ожирение, мочекаменная болезнь, язва желудка, болезнь нервной системы, диарея. В инструкциях к каждой болезни указано, что можно есть и что категорически запрещено.

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Диета – это всегда сложно. Это стресс для организма. А если мы говорим про диету по состоянию здоровья – это еще хуже. Поэтому участникам важно сделать блюда по-настоящему вкусными и избавить от страданий тысячи людей. На приготовление будет 2 часа.

Куриные сердечками, креветки, крем-суп из батата и даже десерт в свекле. Все ли смогут следовать инструкциям и готовить только из разрешенных продуктов? Или опытные профессионалы начнут экспериментировать и забудут, что в первую очередь они должны отталкиваться от болезней.

Смотрите уже в субботу 23 мая в 19:00 на телеканале СТБ и готовьтесь записывать оригинальные диетические рецепты.

Напомним,

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СТБ Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский МастерШеф. Профессионалы-2

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