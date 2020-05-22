МастерШеф. Профессионалы-2: участники приготовят диетические блюда для людей с проблемами со здоровьем
Шоу МастерШеф. Профессионалы на телеканале СТБ показывает новые грани продуктов, а также раскрывает, как сделать обычные блюда по-настоящему вкусными.
Трендовых диет много, поэтому мы решили копнуть глубже и обратиться к суровой классике, – комментирует Ольга Мартыновская. – Речь идет про диетические столы Мануиля Певзнера. Он разделил разные ограничения на разные столы. Именно по этим принципам будут готовить участники. Нужно приготовить блюда, которые можно есть при этих болезнях. И исключить то, что нельзя.
Куриные сердечками, креветки, крем-суп из батата и даже десерт в свекле. Все ли смогут следовать инструкциям и готовить только из разрешенных продуктов? Или опытные профессионалы начнут экспериментировать и забудут, что в первую очередь они должны отталкиваться от болезней.
Смотрите уже в субботу 23 мая в 19:00 на телеканале СТБ и готовьтесь записывать оригинальные диетические рецепты.
Напомним,