Наречена для тата 3 сезон: что мы увидим во 2 выпуске романтического реалити

12 июня 2020 15:30 Юлия Крутиева
Наречена для тата 3 сезон: что мы увидим во 2 выпуске романтического реалити
Наречена для тата 3 сезон: что мы увидим во 2 выпуске романтического реалити
пресс-служба

Сегодня, 12 июня, в 19:00 на СТБ выйдет второй выпуск романтического реалити Наречена для тата-3.

Читайте такжеНаречена для тата: подборка милых фото героев 1 сезона – семьи Шпилек
К трем одиноким отцам, ищущим любовь в проекте, присоединится еще один – альфа-папа Игорь! Мужественный и с виду брутальный мужчина надеется встретить свою идеальную невесту.

Построить отношения и создать семью попробует 40-летний Игорь Бубнов. Мужчина – тренер по фитнесу и боксу. Занимается спортом с юности, но после развода заполнил им все свое время.

Воспитывает 16-летнего сына Артура. Верит, что сможет встретить в реалити верную спутницу. Ценит в девушках семейные ценности, обращает внимание на физическую форму. По мнению Игоря, женщина должна иметь свое мнение и высказывать его, но при этом уважать позицию мужчины.

Я мечтаю стать мужем. А также отцом дочери. Во мне есть любовь, которую хочется отдать,
– признается Игорь.

Кого подобрали в пару Игорю психологи проекта с помощью программы совместимости – узнайте сегодня!

А вот молодой папа Артем познакомит потенциальную невесту Карину со своим маленьким сыном.

Для меня важно, чтобы моя девушка была открытой с ребенком,
– отметит герой.

Карине предстоит найти общий язык с гиперактивным ребенком, провести с ним целый день, а также испытать настоящий кулинарный шок!

Читайте такжеПервая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом
Еще один герой Веня устроит выяснение отношений с Настей уже на следующий день после знакомства. Поступок героя не на шутку возмутит девушку. Что же натворит мужчина? И сможет ли пара найти компромисс?

Застенчивый папа Роман пригласит потенциальную невесту Юлю на первое романтическое свидание. Цель мужчины – сблизиться с героиней. Но все пойдёт не по плану...

Неужели первые недоразумения поставят под угрозу отношения пары? И замешена ли в этом экс-супруга Романа?

Смотрите романтическое реалити «Наречена для тата» сегодня, 12 июня, в 19:00 на СТБ!

Облако тегов

СТБ телешоу Наречена для тата Наречена для тата-3 Наречена для тата 3 сезон

Материалы по теме

Слепая: смотреть онлайн 51 серию (эфир от 12.06.2020)
Сериалы

Слепая: смотреть онлайн 51 серию (эфир от 12.06.2020)
Від пацанки до панянки-4: Вика #Боксерша Алехина бросила футбол ради карьеры ведущей
Новости

Від пацанки до панянки-4: Вика #Боксерша Алехина бросила футбол ради карьеры ведущей
Слепая: что нужно делать с найденной суммой денег
Анонсы на ТВ

Слепая: что нужно делать с найденной суммой денег
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.06.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.06.2020)

Популярное на сайте

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)
Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала

Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала

Популярное видео

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)
Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK