Наречена для тата 3 сезон: что мы увидим во 2 выпуске романтического реалити

Наречена для тата 3 сезон: что мы увидим во 2 выпуске романтического реалити

Сегодня, 12 июня, в 19:00 на СТБ выйдет второй выпуск романтического реалити Наречена для тата-3.

К трем одиноким отцам , ищущим любовь в проекте, присоединится еще один – альфа-папа Игорь! Мужественный и с виду брутальный мужчина надеется встретить свою идеальную невесту.

Построить отношения и создать семью попробует 40-летний Игорь Бубнов. Мужчина – тренер по фитнесу и боксу. Занимается спортом с юности, но после развода заполнил им все свое время.

Воспитывает 16-летнего сына Артура. Верит, что сможет встретить в реалити верную спутницу. Ценит в девушках семейные ценности, обращает внимание на физическую форму. По мнению Игоря, женщина должна иметь свое мнение и высказывать его, но при этом уважать позицию мужчины.

Я мечтаю стать мужем. А также отцом дочери. Во мне есть любовь, которую хочется отдать,

– признается Игорь.

Кого подобрали в пару Игорю психологи проекта с помощью программы совместимости – узнайте сегодня!

А вот молодой папа Артем познакомит потенциальную невесту Карину со своим маленьким сыном.

Для меня важно, чтобы моя девушка была открытой с ребенком,

– отметит герой.

Карине предстоит найти общий язык с гиперактивным ребенком, провести с ним целый день, а также испытать настоящий кулинарный шок!

Еще один геройустроит выяснение отношений с Настей уже на следующий день после знакомства. Поступок героя не на шутку возмутит девушку. Что же натворит мужчина? И сможет ли пара найти компромисс?

Застенчивый папа Роман пригласит потенциальную невесту Юлю на первое романтическое свидание. Цель мужчины – сблизиться с героиней. Но все пойдёт не по плану...

Неужели первые недоразумения поставят под угрозу отношения пары? И замешена ли в этом экс-супруга Романа?

Смотрите романтическое реалити «Наречена для тата» сегодня, 12 июня, в 19:00 на СТБ!