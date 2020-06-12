Наречена для тата 3 сезон: что мы увидим во 2 выпуске романтического реалити
Сегодня, 12 июня, в 19:00 на СТБ выйдет второй выпуск романтического реалити Наречена для тата-3.
Построить отношения и создать семью попробует 40-летний Игорь Бубнов. Мужчина – тренер по фитнесу и боксу. Занимается спортом с юности, но после развода заполнил им все свое время.
Воспитывает 16-летнего сына Артура. Верит, что сможет встретить в реалити верную спутницу. Ценит в девушках семейные ценности, обращает внимание на физическую форму. По мнению Игоря, женщина должна иметь свое мнение и высказывать его, но при этом уважать позицию мужчины.
Я мечтаю стать мужем. А также отцом дочери. Во мне есть любовь, которую хочется отдать,– признается Игорь.
Кого подобрали в пару Игорю психологи проекта с помощью программы совместимости – узнайте сегодня!
А вот молодой папа Артем познакомит потенциальную невесту Карину со своим маленьким сыном.
Для меня важно, чтобы моя девушка была открытой с ребенком,– отметит герой.
Карине предстоит найти общий язык с гиперактивным ребенком, провести с ним целый день, а также испытать настоящий кулинарный шок!
Застенчивый папа Роман пригласит потенциальную невесту Юлю на первое романтическое свидание. Цель мужчины – сблизиться с героиней. Но все пойдёт не по плану...
Неужели первые недоразумения поставят под угрозу отношения пары? И замешена ли в этом экс-супруга Романа?
Смотрите романтическое реалити «Наречена для тата» сегодня, 12 июня, в 19:00 на СТБ!