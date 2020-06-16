Смотрящая вдаль: ТОП-7 интересных фактов о сериале на СТБ

16 июня 2020 12:00 Александр Кива
Смотрящая вдаль: ТОП-7 интересных фактов о сериале на СТБ
Смотрящая вдаль: ТОП-7 интересных фактов о сериале на СТБ

С 15 июня в 20:15 на телеканале СТБ выходит детективный сериал с элементами мистики “Смотрящая вдаль”.

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Мы собрали ТОП-7  интересных фактов о сериале Смотрящая вдаль.

  1. В основе детективной истории “Смотрящая вдаль” лежит любовный треугольник. Два друга выбирают одну девушку, но любят они по-разному, и ради своих чувств совершают совершенно различные поступки.
  2. В сериале есть и доля мистики — у главной героини дар предвидеть будущее. Также картина имеет черты криминальной драмы, в которой будет противостояние полицейских и бандитов. Поэтому в сериале много экшн-сцен: погони, перестрелки, драки.
  3. Команде проекта пришлось придумать лабораторию медучреждения, в котором исследуют людей с экстрасенсорными способностями.  Подобного в мире не существует! По словам режиссера, самым сложным было придумать аппарат, который помогает людям войти в состояние предвидения, транса, чтобы человек мог преодолеть пространственно-временной континуум и заглянуть в будущее. С точки зрения законов физики такое действительно возможно.
  4. Кстати, режиссер Владимир Мельниченко работал еще над одним сериалом с мистической составляющей, который полюбился телезрителям СТБ — "Майор и магия".
  5. В "Смотрящей вдаль" было пролито много слез и снято накаленных сцен.  Из-за того, что съемки проходили на максимальной эмоциональной ноте съемочная группа даже называла сериал “50 оттенков страданий”. 
  6.  Часть сцен, которые по сюжету происходили в бандитском логове, снимали в заброшенном пионерском лагере: капитальное здание и красивая территория, поросшая деревьями.
  7. Герой Кирилла Жданова постоянно играл зажигалкой. Как отмечает актер, это деталь не была прописана, но оказалось  очень важной! По сюжету, зажигалка для персонажа — не просто аксессуар.  Жданов вместе с редактором и режиссером придумали жесты с зажигалкой герою.

Напомним, что по сюжету Анна Севастьянова с детства обладала даром предвидения. С возрастом дар пропал, но неожиданно вернулся двадцать лет спустя. Анна «увидела», как киллер убивает ее жениха Александра Атапина. Она узнала даже число и время, когда это произойдет. У Анны есть всего 12 дней, чтобы с помощью своего дара спасти Александра. Но тут девушка сама попадает в ловушку…

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