Смотрящая вдаль: ТОП-7 интересных фактов о сериале на СТБ
С 15 июня в 20:15 на телеканале СТБ выходит детективный сериал с элементами мистики “Смотрящая вдаль”.
- В основе детективной истории “Смотрящая вдаль” лежит любовный треугольник. Два друга выбирают одну девушку, но любят они по-разному, и ради своих чувств совершают совершенно различные поступки.
- В сериале есть и доля мистики — у главной героини дар предвидеть будущее. Также картина имеет черты криминальной драмы, в которой будет противостояние полицейских и бандитов. Поэтому в сериале много экшн-сцен: погони, перестрелки, драки.
- Команде проекта пришлось придумать лабораторию медучреждения, в котором исследуют людей с экстрасенсорными способностями. Подобного в мире не существует! По словам режиссера, самым сложным было придумать аппарат, который помогает людям войти в состояние предвидения, транса, чтобы человек мог преодолеть пространственно-временной континуум и заглянуть в будущее. С точки зрения законов физики такое действительно возможно.
- Кстати, режиссер Владимир Мельниченко работал еще над одним сериалом с мистической составляющей, который полюбился телезрителям СТБ — "Майор и магия".
- В "Смотрящей вдаль" было пролито много слез и снято накаленных сцен. Из-за того, что съемки проходили на максимальной эмоциональной ноте съемочная группа даже называла сериал “50 оттенков страданий”.
- Часть сцен, которые по сюжету происходили в бандитском логове, снимали в заброшенном пионерском лагере: капитальное здание и красивая территория, поросшая деревьями.
- Герой Кирилла Жданова постоянно играл зажигалкой. Как отмечает актер, это деталь не была прописана, но оказалось очень важной! По сюжету, зажигалка для персонажа — не просто аксессуар. Жданов вместе с редактором и режиссером придумали жесты с зажигалкой герою.
Напомним, что по сюжету Анна Севастьянова с детства обладала даром предвидения. С возрастом дар пропал, но неожиданно вернулся двадцать лет спустя. Анна «увидела», как киллер убивает ее жениха Александра Атапина. Она узнала даже число и время, когда это произойдет. У Анны есть всего 12 дней, чтобы с помощью своего дара спасти Александра. Но тут девушка сама попадает в ловушку…