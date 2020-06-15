Смотрящая вдаль: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 15.06.2020)
15 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 серию украинского сериала Смотрящая вдаль.
Попов обещал, что отвезёт её в клинику Сальского, который специализируется на лечении психических больных нетрадиционными способами. В клинике Анне предлагают пройти обследование. В это время Александра подставляют и обвиняют в перевозке наркотиков. Александр ударяется в бега.
2 серию сериала Смотрящая вдаль смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.