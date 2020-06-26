Наречена для тата 3 сезон: что мы увидим в 4 выпуске романтического реалити

26 июня 2020 15:00 Юлия Крутиева
Наречена для тата 3 сезон: что мы увидим в 4 выпуске романтического реалити
Наречена для тата 3 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн эфир от 26.06.2020
пресс-служба

Сегодня, 26 июня, в 19:00 на СТБ выйдет четвертый выпуск романтического реалити Наречена для тата.

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Героям «Наречена для тата-3» предстоит не только узнать друг друга лучше, но и вместе погрузиться в прошлое. Так, Карину ждет неожиданная встреча с бывшей супругой Артема. Женщина решит проверить потенциальную невесту героя с помощью каверзных вопросов.

Я поняла, что будет напряженный разговор,
– признается Карина.

Наречена для тата 3 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн эфир от 26.06.2020 / пресс-служба

Мне было важно увидеть и пообщаться с человеком, с которым я оставляю своего ребенка,
– скажет экс-супруга Артема.

Смогут ли Аня и Карина найти общий язык?

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А вот мужественный папа Игорь ошеломит Инну предложением – поехать вместе в тату-салон и осуществить одну из мечт девушки! Однако даже там мужчина умудрится вызвать у потенциальной невесты чувство ревности.

Я провокатор. Если она будет реагировать эмоционально, это покажет, что ей не все равно,
– объяснит свое поведение Игорь.

Наречена для тата 3 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн эфир от 26.06.2020 / пресс-служба

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Кроме того, во время самого процесса Инне предстоит узнать неожиданную информацию о жизни Игоря, которую ранее он ей не озвучивал. Неужели у Игоря есть еще один сын? И почему он скрыл это? Не пропустите!

Сын Ромы – Никита – попросит Юлю подготовить вместе с ним текст выступления для стендапа, начиная от темы, заканчивая шутками.

Наречена для тата 3 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн эфир от 26.06.2020 / пресс-служба

У меня случился ступор…Я даже не поняла, что это,
– признается Юля.

Сможет ли девушка оправдать ожидания подростка? Смотрите четвертый выпуск проекта «Наречена для тата» сегодня, 26 июня в 19:00, на СТБ.

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