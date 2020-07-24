Наречена для тата 3 сезон: в 8 выпуске – новый герой и почему отношения с папой-миллионером – не сахар

24 июля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Наречена для тата 3 сезон: в 8 выпуске – новый герой и почему отношения с папой-миллионером – не сахар
Наречена для тата 3 сезон 8 выпуск: смотреть онлайн эфир от 24.07.2020
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 24 июля, в 19:00 на СТБ выйдет 8 выпуск романтического реалити Наречена для тата.

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Героиню реалити «Наречена для тата» Таню ждет откровенный разговор с экс-супругой Дениса. Почему отношения с папой-миллионером – далеко не сахар? А также не пропустите – знакомство еще одной новоиспеченной пары! 

Экс-супруга Дениса – Настя – признается, почему случился разрыв отношений в их паре. С одной из черт характера мужчины девушке сложно было ужиться. Какой именно? И в чем же причина расставания, по мнению бывшей?

Мне кажется, Настя перегнула,
– поделится Таня.

Наречена для тата 3 сезон 8 выпуск: смотреть онлайн эфир от 24.07.2020 / пресс-служба канала СТБ

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Максим, который только начал свою историю в проекте, решит подкупить Риту оригинальной идеей свидания в оранжерее, где устроит девушке фотосессию. Во время общения мужчина решит рассказать ей о том, что никогда не был обделен женским вниманием.

Я вел разгульный образ жизни,
– признается Максим.

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Риту такое откровение смутит. Готов ли мужчина меняться ради новых отношений?

Кроме того, телезрители познакомятся с новым одиноким папой – 38-летним Станиславом, который воспитывает 5-летнюю дочь Софию.

Наречена для тата 3 сезон 8 выпуск: смотреть онлайн эфир от 24.07.2020 / пресс-служба канала СТБ

У меня была удачная семейная жизнь, просто она закончилась. Хочу начать заново, но так, чтобы она не заканчивалась,
– скажет Станислав.

Мужчина работает спортивным реабилитологом, поэтому начнет знакомство с потенциальной невестой сразу с козырей, предложив сделать ей массаж... Каким будет первое впечатление от встречи?

Смотрите 8 выпуск романтического реалити «Наречена для тата» сегодня, 24 июля, в 19:00 на СТБ!

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