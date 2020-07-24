Наречена для тата 3 сезон: в 8 выпуске – новый герой и почему отношения с папой-миллионером – не сахар
Сегодня, 24 июля, в 19:00 на СТБ выйдет 8 выпуск романтического реалити Наречена для тата.
Экс-супруга Дениса – Настя – признается, почему случился разрыв отношений в их паре. С одной из черт характера мужчины девушке сложно было ужиться. Какой именно? И в чем же причина расставания, по мнению бывшей?
Мне кажется, Настя перегнула,– поделится Таня.
Я вел разгульный образ жизни,– признается Максим.
Кроме того, телезрители познакомятся с новым одиноким папой – 38-летним Станиславом, который воспитывает 5-летнюю дочь Софию.
У меня была удачная семейная жизнь, просто она закончилась. Хочу начать заново, но так, чтобы она не заканчивалась,– скажет Станислав.
Мужчина работает спортивным реабилитологом, поэтому начнет знакомство с потенциальной невестой сразу с козырей, предложив сделать ей массаж... Каким будет первое впечатление от встречи?
Смотрите 8 выпуск романтического реалити «Наречена для тата» сегодня, 24 июля, в 19:00 на СТБ!