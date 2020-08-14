Невероятная правда о звездах: секреты личной жизни Наталки Денисенко и Андрея Фединчика

В субботу, 15 августа, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – Невероятная правда о звездах.

Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили интересные и актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Концерты на карантине: кто из селебрити и как проводит выступления во время пандемии? У кого из знаменитостей нет детей, кто в будущем не планирует становиться родителем и почему? Жены известных мужчин – кто они? Тайны личной жизни гения современности – Илона Маска.

Чего вы не знали об одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса – Наталке Денисенко и Андрее Фединчике? Какие секреты личной жизни раскроют влюбленные? И чего они не знают друг о друге?

Напомним,