Невероятная правда о звездах: секреты личной жизни Наталки Денисенко и Андрея Фединчика

Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили интересные и актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.
Концерты на карантине: кто из селебрити и как проводит выступления во время пандемии? У кого из знаменитостей нет детей, кто в будущем не планирует становиться родителем и почему? Жены известных мужчин – кто они? Тайны личной жизни гения современности – Илона Маска.
Чего вы не знали об одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса – Наталке Денисенко и Андрее Фединчике? Какие секреты личной жизни раскроют влюбленные? И чего они не знают друг о друге? Смотрите это и многое другое в субботу в 9:30 на телеканале СТБ!