Невероятная правда о звездах: секреты личной жизни Наталки Денисенко и Андрея Фединчика

14 августа 2020 20:00 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: секреты личной жизни Наталки Денисенко и Андрея Фединчика
Невероятная правда о звездах: секреты личной жизни Наталки Денисенко и Андрея Фединчика
пресс-служба

В субботу, 15 августа, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – Невероятная правда о звездах.

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Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили интересные и актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Концерты на карантине: кто из селебрити и как проводит выступления во время пандемии? У кого из знаменитостей нет детей, кто в будущем не планирует становиться родителем и почему? Жены известных мужчин – кто они? Тайны личной жизни гения современности – Илона Маска.  

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Чего вы не знали об одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса – Наталке Денисенко и Андрее Фединчике? Какие секреты личной жизни раскроют влюбленные? И чего они не знают друг о друге? Смотрите это и многое другое в субботу в 9:30 на телеканале СТБ! 

 

Напомним,

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