Невероятная правда о звездах: откровения звездных пар с разницей в возрасте

28 августа 2020 20:30 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: откровения звездных пар с разницей в возрасте
Невероятная правда о звездах: откровения звездных пар с разницей в возрасте
пресс-служба

В субботу, 29 августа, в 9:30 на СТБ, зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – Невероятная правда о звездах.

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Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, заглянут в самые потайные уголки жизни знаменитостей, чтобы показать их зрителям с неожиданных сторон.

Откровения звездных пар с разницей в возрасте: неужели молодая жена Виктора Павлика хотела быть с ним годами? Почему семья Дэвида Аксельрода пыталась разлучить его со звездной возлюбленной? К чему принуждал Екатерину Бужинскую экс-супруг?

Самая эпатажная светская львица Украины Светлана Вольнова ответит на провокационные слухи о себе. Какие подробности из жизни известной блондинки вы не знали? Кого из селебрити организаторы называют самыми прихотливыми в составлении райдера и почему?  Сын Евгения Сморыгина расскажет всю правду о жизни своих родителей. Из-за чего ссорятся и кто в семье плохой полицейский? Смотрите это и многое другое в субботу в 9:30 на телеканале СТБ! 

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